Дроны уже перелетели Москву: россияне заявляют об атаке на Ярославскую область

Беспилотники заходят все дальше вглубь России, имея целью поразить важную для военных инфраструктуру. В частности, дроны заметили в небе над Ярославской областью, которая расположена к северо-востоку от Москвы.

От областного центра региона (города Ярославля) до ближайшей точки на украинской границе (Черниговская область) около 700 километров по воздушной траектории. 24 Канал со ссылкой на российские источники информирует о проблемах, которые постигли захватчиков.

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БПЛА атакуют Ярославскую область

В минобороны России утверждают, что около 06:00 (31 марта) по московскому времени "Украина предприняла попытку атаки" на российские объекты. В Кремле называют этот обстрел "террористическим", а также добавляют, что Киев применил беспилотники самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожили над территорией Ярославской области,

– написали в пресс-службе российского министерства обороны.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил "отражение атаки трех украинских беспилотников". Также он отметил, что на территории региона будут искать "обломки приземленных дронов". Пострадавших и разрушений, по словам российского чиновника, – "нет".

В общем "аполитичным" гражданам России все труднее делать вид, якобы война против Украины является только войной Путина. Эта атака дронов на Ярославскую область, очевидно, – прямое следствие полномасштабного вторжения, которое Россия осуществила 24 февраля 2024 года. И, похоже, что дроны будут заходить все дальше вглубь России.

Где расположена Ярославская область: смотрите на карте от Google maps

Как мы уже писали выше, от Ярославля до ближайшей точки на украинской границе около 700 километров. Если дроны летели по прямой территории с запада, то им пришлось пролететь через Москву. Хотя информации о месте запуска беспилотников и траектории их полета, конечно, нет.



Расстояние от украинской границы до Ярославля / Google maps / Скриншот 24 Канала

Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев продолжает работать над разработкой дронов, которые могли бы поражать цели в радиусе 1 000 километров. Он отмечал, что Украина имеет право защищать собственную инфраструктуру, нанося удары, в частности, по нефтеперерабатывающим предприятиям России.

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Напоследок вспомним, что утром 31 марта также было неспокойно в Белгородской области. В минобороны России впоследствии заявили, что около 07:00 по московскому времени якобы уничтожили "10 реактивных снарядов украинского РСЗО Vampire".