Может выбрать цель поменьше: политтехнолог предположил мобилизационный замысел Путина
В России с ноября будут рассылать электронные повестки. Между тем Владимир Путин понял, что война России против Украины на очень долго. Чтобы на финише своей карьеры запомниться "победой", вероятно, диктатору придется выбрать меньшую цель – другую страну.
Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это может быть страна, которая была в составе СССР. Впрочем, не в НАТО. Отметим, что для усиления мобилизации в России запретят выезд военнообязанных из страны.
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"Путин понял, если он хочет на финише своей карьеры запомниться не проигрышной войной в Украине, а какой-то "победой", то ему, возможно, придется выбрать более спокойную цель, более мелкую цель", – предположил Тизенгаузен.
Для милитаризации России Путину надо "привести в порядок" мобилизационный ресурс. Однако, например, автоматические повестки в стране-агрессоре могут спровоцировать еще одну волну выезда граждан. Это может быть последняя такая волна.
Для всего мира это новость, что Путин собирается или здесь (в Украине – 24 Канал) воевать долго, или потом еще одну – две войны, сколько получится, осуществить,
– сказал политтехнолог.
Россия хотела малыми силами захватить Украину и сменить власть. Если бы это ей удалось, Тизенгаузен убежден, что западные страны даже не успели бы ввести санкции против страны-агрессора, как диктатор поставил бы к власти президента-беглеца Виктора Януковича.
"Весь цивилизованный мир понял, что как с Крымом, "беззубые санкции", уже все, не получится. Здесь уже оружием надо помогать. Здесь уже надо говорить о введении войск, возможно, контингентов и т.д.", – добавил политтехнолог.
Мобилизация в России: что известно
- В стране-агрессоре с 1 ноября заработает реестр воинского учета и реестр повесток. Для россиян, которые получат повестку, будет действовать запрет на выезд из страны. А если призывник не придет в военкомат в течение 20 дней, он не сможет, в частности, становиться самозанятым, управлять авто, брать кредиты и оформить загранпаспорт.
- По данным британской разведки, в российскую армию в 2024-м году планируют привлечь по контракту около 400 тысяч военных. Так Москва хочет увеличить армию до 1,32 миллиона в этом году и 1,5 миллиона впоследствии.
- В то же время в России под угрозой срыва весенний призыв. Желающих вступать в ряды российской армии очень мало, несмотря на масштабную агитацию. Сейчас российское информационное пространство заполнено утверждением, что якобы срочная служба гарантирует неучастие в войне против Украины. В то же время по российской железной дороге начали курсировать агитпоезда.