Может выбрать цель поменьше: политтехнолог предположил мобилизационный замысел Путина

В России с ноября будут рассылать электронные повестки. Между тем Владимир Путин понял, что война России против Украины на очень долго. Чтобы на финише своей карьеры запомниться "победой", вероятно, диктатору придется выбрать меньшую цель – другую страну.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это может быть страна, которая была в составе СССР. Впрочем, не в НАТО. Отметим, что для усиления мобилизации в России запретят выезд военнообязанных из страны.

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"Путин понял, если он хочет на финише своей карьеры запомниться не проигрышной войной в Украине, а какой-то "победой", то ему, возможно, придется выбрать более спокойную цель, более мелкую цель", – предположил Тизенгаузен.

Для милитаризации России Путину надо "привести в порядок" мобилизационный ресурс. Однако, например, автоматические повестки в стране-агрессоре могут спровоцировать еще одну волну выезда граждан. Это может быть последняя такая волна.

Для всего мира это новость, что Путин собирается или здесь (в Украине – 24 Канал) воевать долго, или потом еще одну – две войны, сколько получится, осуществить,

– сказал политтехнолог.

Россия хотела малыми силами захватить Украину и сменить власть. Если бы это ей удалось, Тизенгаузен убежден, что западные страны даже не успели бы ввести санкции против страны-агрессора, как диктатор поставил бы к власти президента-беглеца Виктора Януковича.

"Весь цивилизованный мир понял, что как с Крымом, "беззубые санкции", уже все, не получится. Здесь уже оружием надо помогать. Здесь уже надо говорить о введении войск, возможно, контингентов и т.д.", – добавил политтехнолог.

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