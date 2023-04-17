У Гитлера не было таких методов: почему всем нацменьшинствам нужно срочно уехать из России

11 апреля российская Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных, который будет формироваться в автоматическом режиме. Граждане, подлежащие мобилизации, обязаны получить повестки. Речь идет как о бумажных, так и электронных, которые будут рассылаться через сервис госуслуг. Это беспрецедентный случай, от которого первыми пострадают живущие в России нацменьшинства.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политический аналитик из США Армен Чибухчян и призвал срочно уезжать из страны. Он подчеркнул, что подобных методов не было даже у Гитлера.

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Никаких прав на жизнь

Теперь у россиян один путь – на войну. Хотя в Кремле и лгут, убеждая, что новый закон не касается мобилизации, а только военного учета. Но вместе с тем тому, кто получил повестку, запретят выезжать за границу, а уклонистов ограничат в правах на управление авто.

"Беспрецедент: или иди на войну, или тебя будут лишать всех прав. Чтобы продолжить жить так, как раньше – пойди на войну, попробуй выжить, не вернись в черном пакете. Если пройдешь эти круги ада, тебе разрешат жить", – прокомментировал новые реалии России политический аналитик.

Армен Чибухчян об электронных повестках в России: смотреть видео

Нацменьшинства под угрозой

Первыми, кто окажется под угрозой в таких обстоятельствах, будут нацменьшинства, считает эксперт. Они должны понять, что в России катастрофическая проблема с мобилизацией и "решать" ее будут именно они.

Я призываю все нацменьшинства, живущие в России, особенно тех, у кого нет автономного округа, покинуть страну. Все должны понимать, что первыми пойдут (на войну – 24 Канал) они. Это будут армяне, грузины, молдаване, казахи, таджики, узбеки, киргизы – их первыми будут забирать. Это те, кто получил российское гражданство и у них оно двойное. Отправляйте своих детей, мужчин. У вас есть куда вернуться – на родину и остаться в живых. Лучше зарабатывать на черный хлеб, но остаться в живых,

– сказал Чибухчян.

Он добавил, что в дальнейшем с каждым годом в России все сложнее будет ситуация с работой и заработком.

"Никакие оправдания вас не спасут. Это даже не хулиганское государство. Не знаю как охарактеризовать это. Если посмотреть в историю, я не думаю, что у Гитлера были такие методы", – резюмировал эксперт.

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