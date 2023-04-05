В России готовятся к развалу страны: лидеры регионов не верят Путину
В России все чаще стали создавать частные армии. Кроме ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и ЧВК "Патриот" Сергея Шойгу, карманную армию основал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.
Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что в России готовятся к развалу страны Когда это случится, элитам нужно иметь собственную армию, чтобы что-нибудь себе отхватить и сохранить в безопасности собственную шкуру.
Смотрите также Фрайкоры, дивизия СС и "мясные атаки": где в истории искать реальный прототип ЧВК "Вагнера"
Будут формировать военные отряды
В России губернаторы совсем не верят и не уверены во Владимире Путине, российской армии и вообще в результатах войны.
Поэтому на всякий случай они создают, как глава временно оккупированного Крыма Аксенов, силовые структуры. Они смогут выполнить определенную роль в защите их власти в том или ином регионе страны.
– отметил Гудков.
Этот процесс будет набирать силу и охватывать все больше регионов.
Геннадий Гудков о причине создания в России карманных армий: смотрите видео
"Они будут под предлогом территориальной обороны формировать какие-то отряды, кого-то готовить, предоставлять стрелковое оружие, возможно, какую-то технику", – предположил оппозиционный политик.
Геннадий Гудков отметил, что и в дальнейшем продолжится подготовка региональных лидеров к вероятному распаду России.Обратите внимание! Агентство Bloomberg сообщило, что отряды ЧВК "Вагнера" предположительно выйдут из Бахмута. Наемников Пригожина могут направить в Африку. Вагнеровцы стали известны широким массам именно благодаря своей деятельности на Африканском континенте.
В России создаются альтернативы ЧВК "Вагнер"
- После многочисленных конфликтов Пригожина с Минобороны в России планируют создать альтернативу его ЧВК "Вагнер". В стране-агрессоре будут развивать новые военные компании, которые будут более контролируемы, чем Пригожин со своей карманной армией.
- В то же время в британской разведке считают, что россияне легче воспринимают большие потери, которые несут ЧВК, чем уничтожение военных регулярной армии России.
- Также глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов по примеру Пригожин создал собственную военную компанию – "Конвой". Однако между новым ЧВК и предводителем вагнеровцев есть определенная связь: командиром "Конвоя" является пригожинский куратор в Африке.