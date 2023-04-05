В России готовятся к развалу страны: лидеры регионов не верят Путину

В России все чаще стали создавать частные армии. Кроме ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и ЧВК "Патриот" Сергея Шойгу, карманную армию основал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что в России готовятся к развалу страны Когда это случится, элитам нужно иметь собственную армию, чтобы что-нибудь себе отхватить и сохранить в безопасности собственную шкуру.

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Будут формировать военные отряды

В России губернаторы совсем не верят и не уверены во Владимире Путине, российской армии и вообще в результатах войны.

Поэтому на всякий случай они создают, как глава временно оккупированного Крыма Аксенов, силовые структуры. Они смогут выполнить определенную роль в защите их власти в том или ином регионе страны.

– отметил Гудков.

Этот процесс будет набирать силу и охватывать все больше регионов.

Геннадий Гудков о причине создания в России карманных армий: смотрите видео

"Они будут под предлогом территориальной обороны формировать какие-то отряды, кого-то готовить, предоставлять стрелковое оружие, возможно, какую-то технику", – предположил оппозиционный политик.

Геннадий Гудков отметил, что и в дальнейшем продолжится подготовка региональных лидеров к вероятному распаду России.

В России создаются альтернативы ЧВК "Вагнер"

После многочисленных конфликтов Пригожина с Минобороны в России планируют создать альтернативу его ЧВК "Вагнер". В стране-агрессоре будут развивать новые военные компании, которые будут более контролируемы, чем Пригожин со своей карманной армией.

В то же время в британской разведке считают, что россияне легче воспринимают большие потери, которые несут ЧВК, чем уничтожение военных регулярной армии России.

Также глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов по примеру Пригожин создал собственную военную компанию – "Конвой". Однако между новым ЧВК и предводителем вагнеровцев есть определенная связь: командиром "Конвоя" является пригожинский куратор в Африке.