"Я лично очень за Путина": эмигрант в США расхвалил Россию и режим Кремля

Эмигрант из Молдовы, уже 43 года живущий в Соединенных Штатах, заявил, что ему не нравится страна, куда он переехал. Более того, он заявил, что поддерживает действия российского президента Владимира Путина.

В то же время жена интервьюируемого сказала, что россиянам, желающим эмигрировать в США, стоит лучше остаться на родине. Но именно супруги возвращаться в Россию не хотят.

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Эмигрант поддержал действия Путина и раскритиковал США

Во время уличного интервью в Нью-Джерси русскоязычный мужчина встретил эмигранта, который вместе со своей женой 43 года назад переехал в Соединенные Штаты. Тогда автор видео спросил у супругов, что им больше всего нравится в США.

Русскоязычная женщина ответила, что им "совершенно ничего не нравится" в США. В то же время эмигрант заявил, что сейчас Соединенные Штаты "уже не те, в которые они переезжали".

По его словам, в стране якобы нет свободы слова. Больше всего возмутило мужчину, что больше нельзя пьяным садиться за руль, ведь полиция может оштрафовать, забрать права или транспортное средство.

"Не подарок Америка", – подытожил он.

Эмигрант нахваливает Россию и критикует США / Видео из тиктока @nosovusa

Далее в разговоре с интервьюером мужчина начал нахваливать режим Владимира Путина в России, сказав, что он лучше, если сравнивать его с нынешним президентом США – Джо Байденом.

Кроме того, он также посоветовал россиянам, задумывающимся о переезде в Соединенные Штаты, не делать этого.

Я лично очень за Путина и считаю – все, что он делает, это очень правильно. Я думаю, что в России будет лучше, если они (россияне, желающие эмигрировать в США – 24 Канал) там останутся,

– подчеркнул он.

Жена эмигранта также заявила, что в США "через 10 лет никто не будет говорить по-английски". В то же время, на вопрос о том, планирует ли мужчина возвращаться на родину, он ответил, что не рассматривает вариант переезда обратно в Россию, ведь якобы в их возрасте это делать уже "поздно".

Российские эмигранты не любят США