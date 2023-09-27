Пассивная оборона: Свитан предположил, какой может быть защита электростанций от обстрелов
Украина усиленно работает над обороной энергосистемы от повторных массированных ракетных ударов России. Будет не только активная защита, но и пассивная.
Об этом 24 Каналу говорил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, прокомментировав заявление Дениса Шмыгаля о защите энергосистемы. Премьер-министр подчеркнул, что будет многоуровневая пассивная защита объектов.
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Что такое "пассивная защита"
Как предположил Свитан, речь может идти о рассредоточении некоторых систем перебрасывания и переподключения электроэнергии. Это может помочь быстрее переключиться на другие линии и системы контроля.
Такова защита от выведения из строя. В автоматическом режиме все переключается, чтобы не нужно было выключать и гасить блоки, затем ремонтировать и запускать их. Все будет параллельно,
– считает Свитан.
Энергосистема, которую строили в Украине во времена СССР, должна была выдержать удары от стран НАТО. Символично, что врагом оказалась Россия.
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Основное прикрытие энергообъектов – зенитные ракетные комплексы и мобильные группы военных. Также не стоит забывать об авиации, которая способна уничтожать вражеские воздушные цели.
Кроме того, есть надежда, что в конце осени – зимой Украина получит хотя бы несколько самолетов F-16. Они существенно помогут уничтожать вражеские беспилотники, ракеты и т.д.
Энергосистема Украины: коротко
- Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев предположил, чего ждать ближе к зиме от России. Враг может снова начать обстреливать объекты энергетической инфраструктуры.
- 22 сентября украинский премьер-министр Денис Шмигаль прокомментировал обстрелы Украины. Он заметил, что энергетический террор России длится уже 2 недели.
- Предстоящий отопительный сезон Украина проживет на газе, который самостоятельно добудет. В 2023 году "Нефтегаз" пробурил рекордное количество скважин.