Базируются бомбардировщики: где на карте расположен Энгельс, который ночью атаковали дроны

Российский город Энгельс Саратовской области был под атакой дронов. Беспилотники слышали местные жители, которые и писали о 2 – 4 взрывах.

У Энгельсе расположена одна из крупнейших военно-воздушных баз россиян. Там взрывы уже раздавались в ночь на 10 января, тогда тоже якобы сбили вражеские дроны.

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Где расположен Энгельс

Местные жители слышали звуки дронов и говорили, что взрыв был такой силы, что якобы дрожали даже рамы в окнах. Россиянам перед этим сообщили о воздушной тревоге.

В российском минобороны заявили, что якобы все дроны сбили. Как всегда у россиян – пострадавших и повреждений нет.

Где расположен город Энгельс в России: смотрите на карте

У россиян накануне был вечер "хлопка"

Вечером 19 марта у россиян расцвел "хлопок". Он раздавался у жителей Курской и Белгородской областей. Россияне заявили, что Белгородщине якобы сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и один – "Точка-У". Однако местные телеграм-каналы писали о попадании в предприятие.

В Курской области россиян призвали найти укрытие или соблюдать правила "двух стен". Там раздавались взрывы, якобы работала ПВО. После этого на улицах Курска пропал свет.

В ночь на 19 марта взрывы раздавались в российском Воронеже. Там слышали "громкие хлопки", виднелся дым.

Россия хранит на военно-воздушной базе в Энгельсе стратегические бомбардировщики Ту-160, с которых атакует Украину.