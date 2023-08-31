Эрдогану важно спокойствие в Черном море: какие рычаги влияния оказывает на Путина
Черное море – важный центр для экономики многих государств. Допустим, если в акватории начнется масштабная война, то пострадают многие страны.
В частности, Турция потеряет доход от прохода судов через Босфор и Дарданеллу. Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, заметив, в этом случае Эрдоган применит рычаги влияния и прикроет кормушку для России.
Смотрите также Эрдоган приедет в гости к Путину: в Bloomberg рассказали, когда именно
Важность судоходства в Черном море
Черное море – важный объект для многих стран мира. Нужно сделать все необходимое, чтобы акватория не стала местом боевых действий. Во избежание следующих проблем:
- для Украины – прекращение зерновой сделки;
- для России – прекращение судоходства;
- для Турции – прекращение платы за проливы.
Кроме того, Казахстан заговорил, что будет отправлять свой газ не через Новороссийск (Россия), а через Васлуй (Румыния) и дальше в страны Прибалтики. В результате Россия потеряет Черное море. И тогда доход от прохода судов через Босфор и Дарданеллу исчезает.
Липсиц объяснил, какие рычаги влияния Эрдоган имеет на Путина: смотрите видео
Это оказывает существенное влияние на турецкую экономику. Вероятно, Реджеп Эрдоган будет искать способы нейтрализовать ситуацию в Черном море, чтобы возобновить судоходство. Иначе вместо дохода от проливов – он получит только географический элемент.
Какие рычаги влияния Эрдоган имеет на Владимира Путина
Турция стала большим хабом для всевозможных поставок в Россию. Один из самых больших каналов импорта проходит именно через Анкару.
Нельзя сказать, что Турция очень любит Россию и лояльна к ней. Они изменили условия пропуска товаров: раньше они следовали транзитом через территорию Турции в Россию; сейчас во время санкций Россия должна растаможить все товары в Турции, заплатить все налоги и только тогда везти в Россию. Это уже привело к сильному удорожанию импорта в Россию,
– подчеркнул Игорь Липсиц.
У президента Турции есть весомый аргумент. Эрдоган может полностью прекратить поставки товаров через турецкую территорию. Тогда Россию ждут тяжелые времена. Ведь страна занимает большую часть на карте мира и не найдутся государства, которые смогут заменить Турцию. Конечно, возможно, через страны Средней Азии, в частности Иран или другие боковые страны-соседа. Однако такие варианты маловероятны.
Встреча Эрдогана с Путиным
- У президента Турции подтвердили встречу с русским диктатором. Эрдоган встретится с Путиным в Сочи 4 сентября. И, конечно, важнейшей темой повестки станет возвращение к зерновому соглашению.
- О встрече Эрдогана и российского диктатора договорились в начале августа 2023 года. Тогда турецкая сторона заявила, что Владимир Путин уедет в Турцию. В России об этом не говорили.
- Впоследствии СМИ написали, что Эрдоган сам посетит Россию, чтобы поговорить с Путиным Ведь сам русский диктатор прячется от ордера на арест. В свою очередь Анкара хочет продлить зерновое соглашение, из которого 17 июля 2023 года вышла Россия.