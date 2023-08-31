Эрдогану важно спокойствие в Черном море: какие рычаги влияния оказывает на Путина

Черное море – важный центр для экономики многих государств. Допустим, если в акватории начнется масштабная война, то пострадают многие страны.

В частности, Турция потеряет доход от прохода судов через Босфор и Дарданеллу. Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, заметив, в этом случае Эрдоган применит рычаги влияния и прикроет кормушку для России.

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Важность судоходства в Черном море

Черное море – важный объект для многих стран мира. Нужно сделать все необходимое, чтобы акватория не стала местом боевых действий. Во избежание следующих проблем:

для Украины – прекращение зерновой сделки;

для России – прекращение судоходства;

для Турции – прекращение платы за проливы.

Кроме того, Казахстан заговорил, что будет отправлять свой газ не через Новороссийск (Россия), а через Васлуй (Румыния) и дальше в страны Прибалтики. В результате Россия потеряет Черное море. И тогда доход от прохода судов через Босфор и Дарданеллу исчезает.

Липсиц объяснил, какие рычаги влияния Эрдоган имеет на Путина: смотрите видео

Это оказывает существенное влияние на турецкую экономику. Вероятно, Реджеп Эрдоган будет искать способы нейтрализовать ситуацию в Черном море, чтобы возобновить судоходство. Иначе вместо дохода от проливов – он получит только географический элемент.

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Турция стала большим хабом для всевозможных поставок в Россию. Один из самых больших каналов импорта проходит именно через Анкару.

Нельзя сказать, что Турция очень любит Россию и лояльна к ней. Они изменили условия пропуска товаров: раньше они следовали транзитом через территорию Турции в Россию; сейчас во время санкций Россия должна растаможить все товары в Турции, заплатить все налоги и только тогда везти в Россию. Это уже привело к сильному удорожанию импорта в Россию,

– подчеркнул Игорь Липсиц.

У президента Турции есть весомый аргумент. Эрдоган может полностью прекратить поставки товаров через турецкую территорию. Тогда Россию ждут тяжелые времена. Ведь страна занимает большую часть на карте мира и не найдутся государства, которые смогут заменить Турцию. Конечно, возможно, через страны Средней Азии, в частности Иран или другие боковые страны-соседа. Однако такие варианты маловероятны.

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