Зокрема, Туреччина втратить дохід від проходу суден через Босфор та Дарданелли. Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, у разі цього Ердоган застосує важелі впливу та прикриє "кормушку" для Росії.
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Важливість судноплавства у Чорному морі
Чорне море – важливий об'єкт для багатьох країн світу. Потрібно зробити усе необхідне, аби акваторія не стала місцем бойових дій. Задля уникнення наступних проблем:
- для України – припинення зернової угоди;
- для Росії – припинення судноплавства;
- для Туреччини – припинення плати за протоки.
Крім того, Казахстан заговорив, що відправлятиме свій газ не через Новоросійськ (Росія), а через Васлуй (Румунія) і далі до країн Прибалтики. Як результат, Росія втрачає Чорне море. І тоді дохід від проходу суден через Босфор та Дарданелли зникає.
Ліпсіц пояснив, які важелі впливу Ердоган має на Путіна: дивіться відео
Це суттєво впливає на турецьку економіку. Ймовірно, Реджеп Ердоган шукатиме способи, аби нейтралізувати ситуацію у Чорному морі, щоб відновити судноплавство. Інакше замість доходу від проток – він отримає лише географічний елемент.
Які важелі впливу Ердоган має на Владіміра Путіна
Туреччина стала великим хабом для різноманітних постачань в Росію. Один із найбільших каналів імпорту проходить саме через Анкару.
Не можна сказати, що Туреччина дуже любить Росію і лояльна до неї. Вони змінили умови пропуску товарів: раніше вони йшли транзитом через територію Туреччини до Росії; наразі під час санкцій Росія повинна розмитнити усі товари в Туреччині, заплатити всі податки й лише тоді везти в Росію. Це вже призвело до сильного подорожчання імпорту в Росію,
– підкреслив Ігор Ліпсіц.
У президента Туреччини є вагомий аргумент. Ердоган може повністю припинити постачання товарів через турецьку територію. Тоді на Росію чекають важкі часи. Адже країна займає велику частину на мапі світу й не буде держав, які зможуть замінити Туреччину. Звісно, можливо, через країни Середньої Азії, зокрема Іран або інші бокові країни-сусідки. Проте такі варіанти малоймовірні.
Зустріч Ердогана з Путіним
- У президента Туреччини підтвердили зустріч з російським диктатором. Ердоган зустрінеться з Путіним у Сочі 4 вересня. І, звичайно, найважливішою темою повістки стане повернення до зернової угоди.
- Про зустріч Ердоган та російський диктатор домовились на початку серпня 2023 року. Тоді турецька сторона заявила, що Владімір Путін поїде в Туреччину. У Росії про це не говорили.
- Згодом ЗМІ написали, що Ердоган сам відвідає Росію, щоб поговорити з Путіним. Адже сам російський диктатор ховається від ордера на арешт. Своєю чергою Анкара хоче продовжити зернову угоду, з якої 17 липня 2023 року вийшла Росія.