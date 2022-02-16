Эрдоган официально предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Источник:CNN Turk
Президент Турции Реджеп Эрдоган официально предложил кремлевскому лидеру Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому трехстороннюю встречу. Провести ее хочет в Стамбуле или Анкаре.
Конечное решение остается за Путиным, поскольку Зеленский уже дал положительный ответ во время встречи с Эрдоганом. Об этом рассказал сам турецкий президент.
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Эрдоган позвонит Путину
Президент Турции подчеркнул, что настоящая война в регионе – "плохой знак". Поэтому Эрдоган вскоре планирует спросить у Путина о встрече во время разговора по телефону.
Если Путин так же позитивно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре,
– добавил политик.
Вероятная встреча Зеленского и Путина в Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о готовности быть посредником между Украиной и Россией. Политик 20 января предложил организовать встречу Зеленского и Путина.
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