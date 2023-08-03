Поведение Эрдогана непонятно, – в ОП отреагировали на звонок Путину

После многочисленных обстрелов портовой инфраструктуры Украины Реджеп Эрдоган заявил, что поговорил с Владимиром Путиным по телефону. Это очень похоже на унижение перед российским диктатором.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его мнению, президент Турции не проявляет своего лидерства в переговорах с Путиным.

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Унижение мирового сообщества

Россия ежедневно уничтожает портовую и логистическую инфраструктуру украинского Юга. А после этого Путин, безусловно, скажет "я возвращаюсь к зерновому соглашению", чтобы продемонстрировать этим поведением свою силу. По мнению Подоляка, возвращение России к зерновому соглашению в таких условиях было бы унизительным для международного права.

Путин совершенно сознательно унизил африканские страны на саммите Россия – Африка, накануне приостановив свое участие в зерновой сделке. Он унизил Турцию, которая являлась гарантом соблюдения соглашения, а также унизил ООН. Кроме того, Путин убил международное морское право и нанес удар по репутации НАТО в Черном море.

"Почему-то международные институции продолжают подыгрывать ему в этом. Это удивительно, ведь фактически Путин возвращает себя в глобальную повестку дня и намекает, что мир должен выполнять его прихоти", – отметил Подоляк.

Слабая позиция Эрдогана

В мае, после победы на выборах, Эрдоган заявил о своих стремлениях не только на региональное, но и на глобальное лидерство.

"Поведение господина Эрдогана непонятно, ведь глобальное лидерство выглядит совсем иначе. Ты не можешь позвонить человеку, который тебя публично унизил, и после этого договариваться о чем-то с ним дальше. Ты должен сказать: "Смотри, здесь будут турецкие суда ходить. Не дай Бог, что-то с ними будет". А после этого, безусловно, да, можно было бы вести переговоры", – убежден советник ОПУ.

Вместе с тем Подоляк отметил, что понимает позицию Турции, которая хочет быть действительно нейтральной и использовать этот статус для достижения своих целей. Она безусловно имеет на это право, ведь свои собственные национальные интересы для всех стран являются первоочередными.

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