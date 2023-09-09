"Нож в спину": Эрдоган просит G20 ослабить санкции против России в обмен на зерновое соглашение

Президент Турции Реджеп Эрдоган призывает лидеров стран G20 удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновое соглашение. Эрдоган пытается возобновить зерновое соглашение, разрешавшее поставки украинского зерна и снизившее мировые цены на продовольствие.

Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров, пишет, что Эрдоган, который в прошлом году помог заключить Черноморскую зерновую инициативу, прилагает усилия на встречах за закрытыми дверями с лидерами во время саммита G-20 в Нью-Дели.

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Союзники Украины вряд ли поддерживают запрос Эрдогана

Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продуктов и удобрений и снова подключить Россию к системе SWIFT для международных платежей.

. Часть российских банков была отключена от SWIFT 1 марта 2022 года.

Турция заявляет, что способ возобновить зерновое соглашение – это ослабить некоторые санкции, которые, по утверждению Москвы, не разрешают импортировать сельскохозяйственное оборудование (тракторы или запасные части).

Как пишет Bloomberg, хотя усилия Турции вряд ли окажут влияние на союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований России подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается в своей балансировке после вторжения Москвы в Украину.

Турция стремится возобновить поставки в рамках соглашения, поддержанного ООН, которое Москва саботировала в июле. Издание напоминает, что Эрдогану не удалось убедить президента России Владимира Путина снова присоединиться к соглашению на переговорах в Сочи 4 сентября.

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