Это будет долгий путь, он будет требовательным, – Макрон о статусе кандидата в ЕС для Украины

Украина 23 июня официально получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. По мнению европейских политиков, это правильный жест со стороны Европы.

Это, в частности, подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по результатам саммита лидеров ЕС, сообщает 24 канал.

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Предупреждение для России: о чем заявил Макрон

По мнению лидера Франции, решение ЕС станет сигналом для страны-агрессора и ее руководителей.

Статус кандидата – это очень сильный сигнал для России,

– отметил он.

Он считает, что сегодня был сделан правильный политический жест со стороны сильной и единой Европы, впрочем, Украине придется приложить немалые усилия, чтобы стать полноценным членом союза.

Это будет долгий путь, он будет требовательным. У Украины, Молдовы и Грузии есть все для того, чтобы быстро продвинуться в процессах европейской интеграции,

– отметил Макрон.

В то же время французский президент подчеркнул, что его страна, как и другие европейские страны, готовы оказать помощь в процессе реформ.

Украина получила статус кандидата в ЕС: реакция мира

23 июня президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

На историческую новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам. сейчас наша страна одержала победу, которую ждала 120 дней и 30 лет. Кроме этого, Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен, призвавшую участников саммита проголосовать "за" предоставление статуса кандидата в ЕС Украине. Она подчеркнула, что Украина – это единственное государство, где людей расстреляли за то, что они укутались в европейское знамя.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель поздравил народы Украины и Молдовы с получением статуса кандидата в членство в ЕС.

Решение прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, Украина уже работает над дальнейшими шагами и реформированием страны, несмотря на войну.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что украинцы добились желаемого результата благодаря мощной поддержке от народов ЕС.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак выразил благодарность лидерам стран ЕС, председателям Еврокомиссии и Европейского Совета.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что евроинтеграция Украины может привести к развалу ЕС, а не его укреплению. Кроме того, политик предположил, что путь в Евросоюз может "стать ловушкой" непосредственно для нашего государства, если будут приняты "непоследовательные решения".

Зеленский поблагодарил участников саммита ЕС за предоставление Украине статуса кандидата: смотрите видео