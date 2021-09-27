Это манипуляция, – Мезенцева об отсутствии российской делегации на сессии ПАСЕ
Источник:24 канал
Представители "Европейской народной партии" в Парламентской ассамблее Совета Европы предлагали акцентировать на том, что недопуск россиян на заседание – это дискриминация. Однако на самом деле это может служить поводом для очередного инфоповода на сайте российской Думы.
Такое мнение в эфире 24 каналу озвучила народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. По ее словам, все желающие, которые переболели COVID-19 или не являются вакцинированными, могли пройти ПЦР-тест и прибыть в ПАСЕ для голосования.
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"Это некоторая манипуляция и повод, чтобы на сайте российской Думы снова сказать, что эта достопочтенная организация вообще не нужна", – отметила Мезенцева.
"Дискриминация" русских в ПАСЕ
По ее словам, российская делегация уже почти год не прибывает в Страсбург. Таким образом они выражают свое "фе" ПАСЕ.
Руководительницы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы представители "Европейской народной партии" предлагали вспомнить о "дискриминации вакцинированных "Спутником V" русских". Мезенцева отказалась, поскольку эта тема не касалась, ни выборов в Армении или Молдове, ни отбора судей в Европейский суд по правам человека.Обратите внимание! Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила список украинских кандидатов. Поэтому должность судьи ЕСПЧ точно не будет занимать представитель Украины.
Мезенцева о заседании в Парламентской ассамблее Совета Европы: видео
Заседание ПАСЕ: последние новости
- Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы напомнила, что российский газ является опасным оружием в руках Путина. От продажи голубого топлива Москва финансирует войны и убийства.
- Россияне участвуют в осенней сессии ПАСЕ дистанционно. Представители их правительства болезненно отреагировали на запрет.
- В то же время украинские вопросы не попали в повестку дня на заседании Ассамблеи. По мнению депутата Леси Василенко, европейцы боятся, что россияне назовут их русофобами.