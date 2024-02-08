Это не о фамилиях и тем более не о политике, - Зеленский об увольнении Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Он подчеркнул, что соответствующее решение это вовсе не о фамилиях или политике.
В вечернем обращении 8 февраля президент отметил, что нужна перезагрузка. По словам Зеленского, военные понимают, какие решения сейчас нужны.
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Зеленский об изменениях в ВСУ
Владимир Зеленский 8 февраля записал вечернее обращение, в котором объяснил, почему принял решение об отставке Валерия Залужного. Он акцентировал, что это нужные сейчас решения.
Это не о фамилиях. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, который видит фронт, понимает, какие решения нужны,
– сообщил Зеленский.
Президент подчеркнул, что нужна существенно большая технологичность действий армии и перезагрузка генералитета. По его словам, штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же как солдаты на "нуле".
Зеленский отметил, что нужен другой подход, в частности, к ротациям и управлению фронтом, а также – другой подход к мобилизации и рекрутингу. С 8 февраля к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.
Изменения в Вооруженных Силах
- Владимир Зеленский и Валерий Залужный 8 февраля провели встречу, в ходе которой обсудили потребности в обновлении руководства украинского войска. Президент отметил, что время для обновления именно сейчас. Он во время встречи поблагодарил Валерия Залужного за два года защиты Украины.
- Впоследствии стало известно о изменениях в руководстве ВСУ. Валерия Залужного официально уволили с должности Главнокомандующего ВСУ.
- Владимир Зеленский сообщил 8 февраля, что назначил Александра Сирского новым Главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Глава государства заявил, что с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.