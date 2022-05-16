Это похоже на мазохизм, – Братчук об ударах россиян по уже разрушенным объектам

Оккупанты пятый раз ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Враг время от времени бьет по уже разрушенным объектам. В Одесской ОВА считают, что такие действия россиян больше напоминают мазохизм.

Об этом 24 каналу сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По его мнению, это психолическое давление на одесситов, чтобы люди понимали, что оккупанты будут продолжать бить ракетами.

"Да, враг пытается отрезать южные районы Одесской области от основной части региона", – сказал Братчук.

Он подчеркнул, что есть соответствующие решения в сфере обороны, по которым сейчас работают в Одесской области.

Поэтому неудивительно, что россияне ударили пятый по мосту через Днестровский лиман. Они действительно больные, потому что уничтожать то, что уже уничтожено – это похоже на российский мазохизм. В таком напряжении они постоянно держат область,

– заявил Братчук.

Представитель Одесской ОВА добавил, что, при этом, оккупанты попадают в жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Этот мост закрыли еще после первого ракетного удара по нему. Это сомнительный счет 5:0. Пусть лучше вспоминают 7:0 по сбитым вражеским самолетам в области. Это если еще не считать крейсер "Москва", – подчеркнул он.

Братчук о ракетных обстрелах базы отдыха и моста в Одесской области:



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