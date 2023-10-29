Это широко распространенная в России культура ненависти к другим, – Зеленский объяснил события в Махачкале

Владимир Зеленский отреагировал на недавно прошедшую в Махачкале радикальную антисемитскую акцию. Президент Украины подчеркнул, что это не единичный случай.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасающими видео с проявлениями антисемитизма в Махачкале. Об этом он написал в своих соцсетях.

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Украинский лидер подчеркнул, что случай в Махачкале является частью распространенной в России культуры ненависти к другим нациям. Ее пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власти страны-агрессора.

Глава государства напомнил, что за последний год глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд антисемитских высказываний. Президент России Владимир Путин тоже использовал антисемитские оскорбления.

Для российских пропагандистов, вещающих на официальном телевидении, риторика ненависти является обычным делом. Даже последняя ближневосточная эскалация вызвала антисемитские заявления российских идеологов,

– сказал Зеленский.

Как отметил президент Украины, российский антисемитизм и ненависть к другим нациям являются системными и глубоко укорененными. По его словам, ненависть побуждает к агрессии и террору. Глава государства призвал мир работать вместе, чтобы противостоять этой ненависти.

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