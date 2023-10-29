Это широко распространенная в России культура ненависти к другим, – Зеленский объяснил события в Махачкале
Владимир Зеленский отреагировал на недавно прошедшую в Махачкале радикальную антисемитскую акцию. Президент Украины подчеркнул, что это не единичный случай.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасающими видео с проявлениями антисемитизма в Махачкале. Об этом он написал в своих соцсетях.
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Зеленский объяснил, что именно происходит в России
Украинский лидер подчеркнул, что случай в Махачкале является частью распространенной в России культуры ненависти к другим нациям. Ее пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власти страны-агрессора.
Глава государства напомнил, что за последний год глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд антисемитских высказываний. Президент России Владимир Путин тоже использовал антисемитские оскорбления.
Для российских пропагандистов, вещающих на официальном телевидении, риторика ненависти является обычным делом. Даже последняя ближневосточная эскалация вызвала антисемитские заявления российских идеологов,
– сказал Зеленский.
Как отметил президент Украины, российский антисемитизм и ненависть к другим нациям являются системными и глубоко укорененными. По его словам, ненависть побуждает к агрессии и террору. Глава государства призвал мир работать вместе, чтобы противостоять этой ненависти.
Другие проявления антисемитизма в России
- Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Лавров сделал антисемитское заявление и спровоцировал дипломатический скандал. Комментируя происхождение Зеленского, глава МИД страны-агрессора заявил, что у Адольфа Гитлера якобы тоже была "еврейская кровь". После этого он назвал евреев "самыми ярыми антисемитами" и еще приписал эту фразу израильтянам.
- После этого МИД Израиля назвал слова Лаврова возмутительными. Также в ведомстве подчеркнули, что ждут извинений от российского министра.
- Затем Лавров снова попал в скандал. Он сравнил российских оккупантов с евреями, убитыми немецкими нацистами. Также кремлевский приспешник сравнил западные страны с приспешниками Гитлера.
- МИД Украины после этого осудил заявление Лаврова и отметил, что у российских элит глубоко укоренился антисемитизм. А Европейский еврейский конгресс выразил возмущение из-за слов министра иностранных дел государства-террориста и назвал его сравнение позорным.