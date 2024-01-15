Это вам за Днепр, – Олещук намекнул на уничтожение российских самолетов
Источник:Николай Олещук
Россия 14 января 2023 г. ударила по многоэтажке в Днепре. В воздушных силах анонсировали расплату врага за эту трагедию.
Командующий Воздушными силами Николай Олещук написал, что оккупанты поплатились "за Днепр". Вероятно, говорится об уничтожении российского самолета А-50 над Азовским морем.
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Пока детали неизвестны
Олещук не раскрывает никакой информации. Он запостил картинку, посвященную годовщине удара по многоэтажке в Днепре, в свой телеграмм-канал.
Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги!
– написал командующий Воздушными силами.
Со дня, когда российская ракета попала в подъезд многоэтажки в Днепре, 14 января истек ровно год. Люди собрались там, чтобы почтить погибших в результате российских обстрелов. Этот ракетный удар унес жизни 46 человек.
ВСУ могли подбить еще один самолет над Азовским морем
- Вечером 14 января начала поступать информация о том, что над акваторией Азовского моря нашим военным удалось нанести удары по двум российским воздушным судам. Речь идет об А-50 и ИЛ-22. Предварительно первый сбили, а второй повредили и его экипаж срочно попросил о посадке в Анапе.
- Впоследствии появилась якобы запись, на которой можно услышать, как пилот просит о посадке в Анапе. Также отмечает медики и пожарной машине. Пока сложно подтвердить его идентичность, поэтому будем ожидать относительно этого официальной информации от наших военных.
- Источники в Главном управлении разведки подтвердили hromadske информацию о сбитии самолетов.