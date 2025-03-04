"Это временная пауза": спикер Палаты представителей США о военной помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что задержка военной помощи Украине является временной. Он отметил необходимость подписания соглашения о минералах и призвал Зеленского исправить ситуацию.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Он отметил, что США не отказываются от помощи Украине, однако пока возникла пауза в ее предоставлении.