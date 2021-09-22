Это выгодно врагам, – Мендель отреагировала на обстрел авто Шефира
Источник:24 канал
Авто помощника президента Сергея Шефира обстреляли в день, когда Владимир Зеленский находился с визитом в США. Это выгодно врагам, так как об Украине снова будут говорить в плохом контексте.
Такое мнение в эфире авторской программы "Что это было?" Сергея Лещенко выразила экс-спикер президента Юлия Мендель. Она считает, что на Сергея Шефира напали не как на "личность", а как на "друга президента".
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Нападение во время визита Зеленского в США
Мендель объяснила, что Владимир Зеленский находится в США с довольно важным визитом. Президент встречается со многими политическими деятелями, представителями крупного бизнеса и инвесторами, чтобы наладить сотрудничество с Украиной.
Как такие ситуации влияют на имидж Украины? Это очень выгодно врагам,
– заверила бывшая пресс-секретарь президента.
Также она подчеркнула, что после такого инцидента президенту трудно говорить, что Украина – цивилизованное государство, которое движется вперед.
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Мендель вспомнила, что во времена президентства Петра Порошенко была череда покушений, которые прогремели на весь мир.
"Это отпугивает от сотрудничества с Украиной. Это означает одно для международного сообщества – Украина опасна", – подытожила она.Справка. Владимир Зеленский вылетел в США еще 20 сентября. Основное событие там – участие в 76 сессии Генассамблеи ООН.
Шефир причастен ко многим решениям, – Мендель
По словам экс-спикера президента, Шефир является человеком, который занимается многими вопросами в разных направлениях.
Он причастен ко многим решениям. Владимир Зеленский полагается на первого помощника, поэтому его должность довольно высокая,
– подчеркнула Мендель.
Она считает, что инцидент является ужасным не только в масштабах одной личности, но и в масштабах Украины. Мендель пожелала выздоровления водителю, совершившему героический поступок. Он с простреленной ногой смог выехать из зоны обстрела.
"И самому Сергею Шефиру, и ему должны обеспечить охрану", – заметила Мендель.
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Обстрел авто Шефира: главное
- Обстреляли машину первого советника Владимира Зеленского Сергея Шефира утром 22 сентября на Киевщине.
- Сам Шефир отделался испугом, однако его водителя медики были вынуждены прооперировать. Сейчас, к счастью, его состояние стабильное.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает инцидент террористическим актом.
- В то же время Владимир Зеленский сам уверен, что это давление на него.
- Правоохранители обнародовали версии инцидента. Одна из них – покушение с целью давления на руководство государства.