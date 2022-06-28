Это забавно, – Коваленко жестко отреагировал на новые российские угрозы НАТО

Российские руководители решили пригрозить НАТО ударами. Корпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки места проведения саммита НАТО в Мадриде, а также "центров принятия решений" с точными координатами объектов.

Таким образом они хотят "внушить страх" Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю. Однако выглядят эти попытки довольно комично. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

К теме Краев предположил, когда Украина получит новые гарантии от НАТО

Координаты известны

Россияне бешенные, ведь 28 июня в Мадриде стартовал саммит НАТО, на котором будет обсуждаться новая стратегия развития, дополнительная поддержка Украины. Они прибегли к "обнародованию" координат объектов и угрозам. Правда, многие годы эти данные находятся в свободном доступе – достаточно открыть Google Maps. Поэтому попытки россиян пригрозить странам-членам НАТО бессмысленны.

Это выглядит забавно,

– сказал Коваленко.

Он добавил, что это направлено исключительно на внутреннего потребителя в России. Военно-политический обозреватель убежден, что подобными публикациями "Роскосмос" ставит себя в еще более ничтожное положение, чем сегодня.

Саммит НАТО в Мадриде: что известно

Вам понравится – Коваленко предположил, сколько ракет осталось у врага – смотрите видео