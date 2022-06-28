Это забавно, – Коваленко жестко отреагировал на новые российские угрозы НАТО
Российские руководители решили пригрозить НАТО ударами. Корпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки места проведения саммита НАТО в Мадриде, а также "центров принятия решений" с точными координатами объектов.
Таким образом они хотят "внушить страх" Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю. Однако выглядят эти попытки довольно комично. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Координаты известны
Россияне бешенные, ведь 28 июня в Мадриде стартовал саммит НАТО, на котором будет обсуждаться новая стратегия развития, дополнительная поддержка Украины. Они прибегли к "обнародованию" координат объектов и угрозам. Правда, многие годы эти данные находятся в свободном доступе – достаточно открыть Google Maps. Поэтому попытки россиян пригрозить странам-членам НАТО бессмысленны.
Это выглядит забавно,
– сказал Коваленко.
Он добавил, что это направлено исключительно на внутреннего потребителя в России. Военно-политический обозреватель убежден, что подобными публикациями "Роскосмос" ставит себя в еще более ничтожное положение, чем сегодня.
Саммит НАТО в Мадриде: что известно
- В этом году традиционный саммит НАТО посвящен 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс, поэтому участники встречаются в Мадриде. Он стартовал сегодня, 28 июня, и продлится до 30 июня.
- Стало известно, что ключевыми темами обсуждения станет новая стратегия развития, а также увеличение объемов военной помощи Украине, которая ведет борьбу против агрессии России.
- Этот саммит станет историческим событием в геополитическом смысле. По мнению военного эксперта Петра Черника, НАТО неизбежно увеличит свои силы и средства в восточной Европе. Кроме того, НАТО обязательно имплементирует вступление Финляндии и Швеции.
- Более того, событие будет иметь революционное влияние на мировую архитектуру безопасности. Это точно не понравится стране-агрессорке, ведь теперь Россия рассматривается НАТО как угроза.
- По словам политтехнолога Олеся Яхно, сюрпризы будут ждать не только Россию, но и Китай.
- Сегодня в рамках саммита Виталий Кличко провел встречу с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинес-Алмейдой. Глава Киева рассказал о преступлениях России в Украине: убийствах мирных жителей, уничтожении городов и циничном террористическом акте в Кременчуге.
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