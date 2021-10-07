Этот предохранитель мы сегодня сняли, – Разумков намекнул на президентские амбиции

7 октября 2021 , 12:03
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Источник:

24 канал

Дмитрий Разумков 7 октября покинул пост председателя Верховной Рады. За это решение проголосовали сразу 284 нардепа. После этого Разумков под аплодисменты покинул зал парламента и выступил на брифинге перед журналистами.

Среди вопросов, которые задавали уже бывшему председателю Рады, был и вопрос о президентских амбициях. На это у Разумкова был подготовлен интересный ответ.

Важно Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады

Экс-глава парламента напомнил, что президентские выборы еще не стартовали.

Но раньше говорили, что с председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. Далее посмотрим,
– заявил Разумков.

На уточняющий вопрос журналистки он ответил: "Это ответ, который я дал".

Обратите внимание! В сентябре Дмитрий Разумков неожиданно стал вторым после Зеленского по уровню доверия украинцев.

Что известно о президентских амбициях Разумкова

Добавим, что 7 октября на внеочередном заседании нардепы проголосовали за отставку Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В партии "Слуга народа", которая инициировала отзыв парламентария с должности, заявили, что Разумков отступил от общих принципов и больше не является членом команды.

Сам экс-глава Рады во время выступления перед нардепами напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились, а ценности – такие же, как и были. Напоследок Разумков призвал оставаться людьми.

Автор: Альона Захарова