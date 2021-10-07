Этот предохранитель мы сегодня сняли, – Разумков намекнул на президентские амбиции
Источник:24 канал
Дмитрий Разумков 7 октября покинул пост председателя Верховной Рады. За это решение проголосовали сразу 284 нардепа. После этого Разумков под аплодисменты покинул зал парламента и выступил на брифинге перед журналистами.
Среди вопросов, которые задавали уже бывшему председателю Рады, был и вопрос о президентских амбициях. На это у Разумкова был подготовлен интересный ответ.
Важно Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады
Экс-глава парламента напомнил, что президентские выборы еще не стартовали.
Но раньше говорили, что с председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. Далее посмотрим,
– заявил Разумков.
На уточняющий вопрос журналистки он ответил: "Это ответ, который я дал".Обратите внимание! В сентябре Дмитрий Разумков неожиданно стал вторым после Зеленского по уровню доверия украинцев.
Что известно о президентских амбициях Разумкова
- Политолог Николай Давидюк прогнозирует, что Разумков может претендовать на пост президента. Его шансы эксперт оценивает как "50 на 50".
- Ранее СМИ писали, что на одной из встреч Владимир Зеленский спросил у Дмитрия Разумкова, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году. Спикер якобы решил не отвечать.
Добавим, что 7 октября на внеочередном заседании нардепы проголосовали за отставку Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В партии "Слуга народа", которая инициировала отзыв парламентария с должности, заявили, что Разумков отступил от общих принципов и больше не является членом команды.
Сам экс-глава Рады во время выступления перед нардепами напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились, а ценности – такие же, как и были. Напоследок Разумков призвал оставаться людьми.