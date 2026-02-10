Согласие родителей не требуется: полиция получила право эвакуировать детей из зоны боевых действий
Депутаты поддержали законопроект, который предусматривает принудительную эвакуацию детей из зоны боевых действий. Полицейские смогут официально вывозить несовершеннолетних из опасных районов.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел. Законопроект № 12353 расширяет полномочия военных администраций.
Что предусматривает законопроект об эвакуации детей?
Депутаты во втором чтении поддержали законопроект, который позволяет военным администрациям объявлять принудительную эвакуацию из зоны боевых действий. Это решение возлагается на начальников, а полицейские в случае необходимости будут иметь право эвакуировать детей без согласия их родителей и передавать их органам опеки.
Важно, что решение ОВА или МВА об эвакуационных мероприятиях должно подкрепляться письменной просьбой военного командования и согласованием с Координационным штабом.
Кроме того, эвакуация из опасных населенных пунктов может быть как общей, так и частичной. Помогать могут людям, которые не способны эвакуироваться самостоятельно из-за возраста или состояния здоровья.
Если решение о принудительной эвакуации детей будет принято, то хотя бы один из родителей или опекунов должен вывезти несовершеннолетнего в безопасные районы. В случае отказа – полиция эвакуирует детей принудительно.
В таком случае ребенка передают органам опеки. В то же время въехать в населенный пункт, откуда состоялась эвакуация, можно будет только при наличии специальных пропусков. А тем, кто выехал, государство предоставит временное жилье.