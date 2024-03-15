Тысячи россиян выехали из Белгорода и Курска гуманитарными коридорами: в РДК озвучили статистику

Российские добровольцы объявили об открытии гуманитарных коридоров из Белгородской и Курской областей. Ими воспользовались почти 8 тысяч россиян, которые захотели эвакуироваться.

Гуманитарные коридоры для эвакуации российские добровольцы открыли вечером 14 марта. Они работали до 07:00 15 марта.

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Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон призвали жителей Белгородской и Курской областей срочно эвакуироваться "в связи с проведением ограниченной военной операции на территории упомянутых областей". Чтобы эвакуация была безопасной, российские добровольцы создали гуманитарные коридоры.

Как сообщили в РДК, из Белгорода и Белгородской области эвакуировалось более 7 000 гражданских автомобилей. Такую информацию добровольцы получили от оппозиционно настроенных местных жителей, правоохранителей и силовиков.

Также эвакуировались и жители Курской области. Там выехало более 600 гражданских автомобилей.

По состоянию на сейчас срок действия гуманитарных коридоров закончился. Как сообщали ранее в легионе "Свобода России", РДК и Сибирском батальоне, после этого будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до освобождения региона от войск кремлевского режима.

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