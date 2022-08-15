В Донецкой ОВА назвали количество граждан, которые до сих пор остаются в области

В Донецкой области идет обязательная эвакуация населения. Людям под сопровождением от собственного дома к будущему местоположению помогают уезжать.

Об этом 24 канала спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко. Она добавила, что только в рамках обязательной эвакуации уехало около 6 тысяч человек.

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Сколько людей до сих пор находятся в Донецкой области

Кроме того, люди самостоятельно выезжают в другие области Украины. Потому, по мнению Игнатченко, можно говорить, что эвакуация продолжается.

Конечно есть куда ускоряться, поскольку понимаем, что еще 340 - 350 тысяч населения находится на территории области, а это много,

– отметила представитель Донецкой ОВА.

По ее словам, следует понимать, что военная ситуация имеет тенденцию к обострению. Игнатченко назвала 2 определяющих фактора , которые должны побуждать людей к более активным действиям – обострение военной ситуации и предстоящий отопительный сезон.

Игнатченко добавила, что власти на областном и государственном уровнях готовы всячески способствовать эвакуации и предоставлять все возможности для граждан.

Игнатченко о темпах эвакуации из Донецкой области: смотрите видео

Что известно об эвакуации украинцев