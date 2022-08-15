В Донецкой ОВА назвали количество граждан, которые до сих пор остаются в области
В Донецкой области идет обязательная эвакуация населения. Людям под сопровождением от собственного дома к будущему местоположению помогают уезжать.
Об этом 24 канала спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко. Она добавила, что только в рамках обязательной эвакуации уехало около 6 тысяч человек.
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Сколько людей до сих пор находятся в Донецкой области
Кроме того, люди самостоятельно выезжают в другие области Украины. Потому, по мнению Игнатченко, можно говорить, что эвакуация продолжается.
Конечно есть куда ускоряться, поскольку понимаем, что еще 340 - 350 тысяч населения находится на территории области, а это много,
– отметила представитель Донецкой ОВА.
По ее словам, следует понимать, что военная ситуация имеет тенденцию к обострению. Игнатченко назвала 2 определяющих фактора , которые должны побуждать людей к более активным действиям – обострение военной ситуации и предстоящий отопительный сезон.
Игнатченко добавила, что власти на областном и государственном уровнях готовы всячески способствовать эвакуации и предоставлять все возможности для граждан.
Игнатченко о темпах эвакуации из Донецкой области: смотрите видео
Что известно об эвакуации украинцев
- Жителей Херсонщины призвали уезжать из области. В особенности это касается женщин с детьми. Причиной эвакуации является предстоящая "трудная зима". Об этом заявила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
- В Харьковской области проводят эвакуацию с временно оккупированных россиянами территорий, однако об общей пока не говорится. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что один раз в неделю вывозят около тысячи человек.
- Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области выезжают через Васильевку , хотя до этого кафиры могли по две недели не давать людям проехать. Однако проезд есть, но там образовались огромные очереди.
- Кроме того, в Ровенской ОВО разработали и утвердили план эвакуации гражданского населения на случай вторжения врага со стороны Беларуси. Там заявили, что в территориальных общинах уже созданы эвакуационные пункты, а в первую очередь людей будут вывозить из Сарненского и Варасского районов области.