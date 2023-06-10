Водный террор: оккупанты блокируют эвакуацию с левобережья Херсонщины

На четвертый день после подрыва Каховской ГЭС ситуация в Херсонской области остается критичной. Украина пытается спасти как можно больше своих граждан.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня. Он считает, что оккупанты применяют водный террор к жителям левого берега Днепра.

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Где больше всего пострадавших от теракта

В основном эвакуация происходит с правобережья, которое подконтрольно Украине. Оккупанты продолжают препятствовать эвакуации, обстреливая украинских спасателей.

Карта подтопленных городов Херсонской области / Эспрессо ТВ

А вот на левобережье, которое контролирует российская армия, люди не были предупреждены об опасности. К тому же ранее оккупанты отбирали у гражданских лодки. На левый берег пришелся наибольший уровень затопления: вода поднялась выше крыш домов.

Очередное преступление России

По словам Головни, оккупанты блокируют любую эвакуацию, даже если ее организуют местные волонтеры. К примеру, не пропускают родственников, приехавших в подтопленный город помочь своим близким. Сами россияне тоже не проводили эвакуации.

"Фактически, после подрыва Каховской дамбы они пытаются "добить водой" местное население", – считает волонтер.

По сообщению Генштаба Вооруженных Сил Украины, оккупанты позволяют эвакуироваться только тем гражданским, которые имеют российский паспорт

Но, несмотря на это, наши спецназовцы совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) пытаются проводить спасательные операции под обстрелами и мощным течением Днепра. Это единственное, чем мы можем помочь нашим согражданам.

Какие последствия подрыва Каховской ГЭС