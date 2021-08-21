Эвакуация украинцев из Афганистана: в Минобороны рассказали детали
Источник:фейсбук ГУР Минобороны
В Министерстве обороны Украины обнародовали новые детали эвакуации людей из Афганистана 21 августа. Известно, что военно-транспортный самолет вывез из Кабула не только украинцев.
В Главном управлении разведки Минобороны обнародовали новые детали эвакуации военно-транспортным самолетом Ил-76МД украинцев из Афганистана.
Читайте также Украинский самолет снова эвакуировал людей из Кабула
Эвакуация украинцев из Кабула 21 августа
В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших земляков и граждан других государств,
– говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по результатам переговоров с экипажем самолета стало известно, что он находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.
Напомним, утром 21 августа сообщали, что самолет вылетел из Кабула и некоторое время был в Исламабаде (Пакистан).
Украинский самолет эвакуировал людей из Кабула: Фото ГУР Минобороны
Предыдущая эвакуация Украиной людей из Кабула
- Украина уже выполняла эвакуационный рейс из Афганистана – 16 августа.
- Тогда на борту находились 8 украинцев и 72 представителей других государств. В МИД объяснили, что не все, кто хотел покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта.
- Однако, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, приоритетом является именно вывоз украинцев.
Текст сообщения ГУР Минобороны:
Украина не оставляет своих граждан наедине с бедой.
В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств.
По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.
Операция была организована и осуществлена патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины.