Эвакуация украинцев из Афганистана: в Минобороны рассказали детали

В Министерстве обороны Украины обнародовали новые детали эвакуации людей из Афганистана 21 августа. Известно, что военно-транспортный самолет вывез из Кабула не только украинцев.

В Главном управлении разведки Минобороны обнародовали новые детали эвакуации военно-транспортным самолетом Ил-76МД украинцев из Афганистана.

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Эвакуация украинцев из Кабула 21 августа

В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших земляков и граждан других государств,

– говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по результатам переговоров с экипажем самолета стало известно, что он находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

Напомним, утром 21 августа сообщали, что самолет вылетел из Кабула и некоторое время был в Исламабаде (Пакистан).

Украинский самолет эвакуировал людей из Кабула: Фото ГУР Минобороны

Предыдущая эвакуация Украиной людей из Кабула

Украина уже выполняла эвакуационный рейс из Афганистана – 16 августа.

Тогда на борту находились 8 украинцев и 72 представителей других государств. В МИД объяснили, что не все, кто хотел покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта.

В МИД объяснили, что не все, кто хотел покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта. Однако, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, приоритетом является именно вывоз украинцев.

Текст сообщения ГУР Минобороны:

Украина не оставляет своих граждан наедине с бедой.

В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств.

По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

Операция была организована и осуществлена ​​патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины.