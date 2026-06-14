Без отца остались двое детей: в Донецкой области погиб полицейский из Житомирской области

На Донецком направлении при выполнении боевой задачи погиб майор полиции из Житомирской области Юрий Гулько. Ему теперь навсегда останется 42 года.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

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Что известно о погибшем воине?

Юрий Гулько командовал взводом батальона полиции особого назначения ГУНП в Житомирской области. Он отдал свою жизнь за Украину, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Для собратьев и коллег он навсегда останется человеком чести, сильным командиром, надежным товарищем и настоящим патриотом, который до последнего вздоха оставался верным Присяге и Украине,

– написали в полиции.

У мужчины остались жена, 16-летний сын и 21-летняя дочь, а также его родители. Боль родных невозможно утолить слезами.

24 Канал выражает искренние соболезнования близким погибшего. Вечная память и честь Юрию!



Майор полиции Юрий Гулько / Фото полиции

Чьи еще жизни оборвались на войне?

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Также Украина потеряла еще одного своего воина – на фронте погиб 23-летний капитан Александр Любарец. Война унесла жизнь молодого офицера, который до последнего защищал страну от российской агрессии.

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