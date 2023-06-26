Остались двое детей и жена: на фронте погиб разведчик Юрий Саманюк

На фронте погиб украинский военный 93-й отдельной механизированной бригады Юрий Саманюк с позывным "Тринадцатый". Он был разведчиком.

О смерти Саманюка стало известно 25 июня. Где именно погиб военный – пока неизвестно.

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Что известно о погибшем Герое

Юрий Саманюк был воином 93-й отдельной механизированной бригады. Он служил разведчиком. О смерти военного рассказал экс-советник главы МВД Виктор Андрусов.

Погиб Юрий Саманюк. Мой друг. Многолетний. Хочется вам написать об этом воине, но просто нет сил... Ты был воином и ушел им,

– написал он.

Известно, что у Юрия остались жена и дети.

Юрий Саманюк был разведчиком / фото из соцсетей

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