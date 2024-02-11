Зеленский назначил новых командующих в войска ВСУ: что о них известно

В командовании Вооруженных Силах Украины продолжаются активные кадровые перестановки и обновления. Так, 11 февраля Владимир Зеленский сменил трех командующих различных войск ВСУ.

Президент Украины назначил Юрия Содоля на должность командующего Объединенных сил ВСУ, Игоря Скибюка на пост командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ и командующим Силами территориальной обороны Игоря Плахуту. Что известно о новых командующих различных родов войск Вооруженных Сил – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о военной деятельности Юрия Содоля

Генерал-лейтенант Юрий Содоль до назначения на новую должность был командующим Морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. Он находился на передовой на одних из самых сложных участков фронта.

На протяжении своей военной карьеры генерал Содоль неоднократно доказывал свое мужество. С 2014 года он командовал 25 отдельной воздушно-десантной бригадой, ведя свои войска от ожесточенных боев за Рубежное до штурма Ямполя, обороны Донецкого аэропорта и сверхважной задачи прикрытия выхода украинских войск из Дебальцево.

Свою военную хватку генерал получил благодаря прекрасному образованию. Окончив среднюю школу в Мариуполе в 1988 году, он продолжил образование в Сумском высшем артиллерийском командном училище в 1992 году и Национальной академии обороны имени Черняховского в Киеве в 2022 году. Его квалификация включает офицерскую подготовку по оперативно-тактическим вопросам, с дополнительной специализацией на оперативном и стратегическом уровнях в 2015 году.



Юрий Содоль стал командующим Объединенных сил ВСУ / Фото Минобороны Украины

Преданный слуга Украины, генерал Содоль с честью служил своей стране в течение десятилетий. В 1990-х годах он служил в артиллерийском полку в Днепропетровской области, а в 2003 году присоединился к аэромобильным войскам Вооруженных Сил Украины.

Признавая исключительную доблесть и преданность делу, генерал Содоль был отмечен несколькими престижными наградами. В 2022 году он был удостоен звания Героя Украины. Кроме того, он был награжден медалью "За воинскую службу Украине" в 2010 году и получил почетные ордена "За мужество" 3-й степени в 2014 году и Богдана Хмельницкого 3-й степени в 2015 году.

Сейчас Юрий Содоль занимает должность командующего Объединенных сил ВСУ.

Чем отличился Игорь Скибюк

Бригадный генерал Игорь Скибюк до назначения на свою должность был начальником штаба – заместителем командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Начав службу в 1998 году командиром взвода в 80 десантно-штурмовой бригаде, генерал Скибюк стремительно поднялся по службе и стал командиром этой бригады. Эту должность он занимает с 2022 года.



Игорь Скибюк – новый командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ / Фото "Армия FM"

Стоит отметить, что именно 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада под руководством генерала Скибюка стала инициатором успешного наступления в Харьковской области, осуществленного Вооруженными силами Украины. Это военное формирование уничтожало противника в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма.

За выдающиеся военные заслуги полковник Скибюк был удостоен высокого звания Героя Украины. Также он является рыцарем ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, которые получил в 2022 году.

Сейчас Игоря Скибюка назначили командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Какой была деятельность в ВСУ Игоря Плахути

Генерал-майор Игорь Плахута в 2009 году был командиром 169 Учебного центра Вооруженных сил Украины. С 2014 года он занял должность начальника Южного территориального командования внутренних войск Министерства внутренних дел.



Игорь Плахута (слева) стал командующим Силами территориальной обороны ВСУ / Фото из фейсбука Вадима Филашкина

Кроме того, Плахута также служил заместителем командира оперативно-стратегического управления войск "Хортица". То есть он был фактически "правой рукой" новоназначенного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского во время их совместного пребывания в "Хортице".

Ныне генерал-майор Игорь Плахута занимает уважаемую должность командующего Силами территориальной обороны.