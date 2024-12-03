Военное положение в Южной Корее: оно будет действовать, несмотря на решение парламента

В Южной Корее 3 декабря президент ввел военное положение, за отмену которого впоследствии проголосовал парламент. Однако основы этого особого статуса, по словам южнокорейских военных, все же будут продолжаться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Глава Южной Кореи объяснял введение военного положения антигосударственной деятельностью оппозиции в парламенте.

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Почему военное положение в Южной Корее может продолжиться

Как сообщает местное южнокорейское СМИ YTN, представители военных утверждают, что военное положение будет оставаться в силе, пока президент Юн Сок Йоль не отменит его сам.

Таким образом военное положение в стране может продолжить действовать несмотря на то, что большинство в парламенте проголосовало против.

Интересно, что военное положение запрещает протесты, большие собрания и политические акции, включая заседания законодательной власти. Несмотря на это, толпа граждан собралась в лютый мороз у здания парламента после полуночи по местному времени. По данным журналистов, люди радовались, когда депутаты проголосовали за блокирование военного положения.

К слову, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении режима военного положения в стране 3 декабря. Корейский глава пообещал "искоренить просеверокорейские силы" и защитить конституционный демократический порядок.

В конце концов Национальное собрание Южной Кореи на экстренном заседании проголосовало за отмену этого решения президента. Поддержали это 190 депутатов.