Южная Корея предоставит 2,3 миллиарда долларов Украине на послевоенное восстановление, – СМИ
10 сентября 2023, 13:26Читати новину українською
Источник:Yonhap
Южная Корея решила передать Украине 2,3 миллиарда долларов. Помощь будет направлена на послевоенное восстановление.
Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Он объявил свое обещание на саммите G20 в Нью-Дели.
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Южная Корея предоставит Украине новую помощь
Так, президент Южной Кореи заявил, что его страна предоставит первоначальные 300 миллионов долларов в 2024 году в виде гуманитарной помощи. Остальные деньги – будут в форме долгосрочной помощи.
Денежные средства будут поступать в форме кредитов под низкие проценты через Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF), начиная с 2025 года.
Как Южная Корея помогает Украине
- Недавно стало известно, что Южная Корея планирует выделить в следующем году в 8 раз большую сумму финансовой поддержки нашей страны, чем в этом году. Так, Южная Корея в 2024 году хочет предоставить Украине финансовую помощь в размере 520 миллиардов вон. Отметим, что это около 394 миллионов долларов.
- Кстати, в 2023 году Южная Корея помогала нашему государству на сумму, которая в 8 раз меньше, чем будет в следующем году. В частности, будущий пакет помощи включает: 130 миллиардов вон на восстановление; 260 миллиардов на гуманитарную помощь.
- Южная Корея готова восстанавливать как государственный, так и частный сектор Украины. Правительство этой страны готово предложить различные проекты на сумму в 52 миллиарда долларов. Украина уже запросила участие в 5 тысячах строительных проектах. Их стоимость оценивается в 52 миллиарда.
- Напомним, что в Украину 15 июля приезжал президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время визита Юн Сок Йоль посетил Бучу и Ирпень, где россияне совершали жестокие зверства во время оккупации в марте 2022 года. Отмечалось, что Юн Сок Йоль посетили Бучу вместе с генпрокурором Андреем Костиным.