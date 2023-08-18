Можем прорвать вражескую линию обороны: Жданов назвал четыре основных направления

На Запорожье и западе Донецкой области несколько снизилась интенсивность боевых действий. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем ютуб-канале, что в дальнейшем Силы обороны Украины могут прорвать линию обороны врага на четырех направлениях, передает 24 Канал.

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"Мы имели довольно хороший успех – особенно в районе Работино, Урожайного, Старомлиновки. И уже практически подошли вплотную к населенному пункту Заветное Желание – там завязываются бои", – отметил Жданов.

Олег Жданов о ситуации на фронте: смотрите видео

Российские оккупанты пытаются оборудовать районы обороны, но украинские артиллеристы не дают им этого сделать. Скорее всего, Заветное Желание не будет большим препятствием на пути наших войск к Старомлиновке.

Где ВСУ могут прорвать линию обороны

"Мы сформировали четыре основных направления, где можем прорвать оборону противника. Это Угледар – Волноваха, Бердянское направление, Мелитопольское направление и Васильевка ", – перечислил Жданов.

Российские оккупанты уже осознали риски этого, а потому начали активно перегруппировать войска. Но украинское командование внимательно следит за их перемещениями и полностью контролирует ситуацию.

Ситуация на фронте: последние новости

Утром 16 августа стало известно, что украинские защитники освободили поселок Урожайное в Донецкой области. Теперь ВСУ могут контролировать две дороги – на Заветное Желание и Старомлиновку.

Кроме того, Силы обороны продвинулись возле Работино на Запорожье. Аналитики ISW считают, что наши успехи на этом направлении имеют большое тактическое значение.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что украинские военные мощно уничтожают оборонный потенциал врага на Юге. Это лишает россиян возможности сопротивляться.