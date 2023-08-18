Можем прорвать вражескую линию обороны: Жданов назвал четыре основных направления
На Запорожье и западе Донецкой области несколько снизилась интенсивность боевых действий. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем ютуб-канале, что в дальнейшем Силы обороны Украины могут прорвать линию обороны врага на четырех направлениях, передает 24 Канал.
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"Мы имели довольно хороший успех – особенно в районе Работино, Урожайного, Старомлиновки. И уже практически подошли вплотную к населенному пункту Заветное Желание – там завязываются бои", – отметил Жданов.
Олег Жданов о ситуации на фронте: смотрите видео
Российские оккупанты пытаются оборудовать районы обороны, но украинские артиллеристы не дают им этого сделать. Скорее всего, Заветное Желание не будет большим препятствием на пути наших войск к Старомлиновке.
Где ВСУ могут прорвать линию обороны
"Мы сформировали четыре основных направления, где можем прорвать оборону противника. Это Угледар – Волноваха, Бердянское направление, Мелитопольское направление и Васильевка ", – перечислил Жданов.
Российские оккупанты уже осознали риски этого, а потому начали активно перегруппировать войска. Но украинское командование внимательно следит за их перемещениями и полностью контролирует ситуацию.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Ситуация на фронте: последние новости
- Утром 16 августа стало известно, что украинские защитники освободили поселок Урожайное в Донецкой области. Теперь ВСУ могут контролировать две дороги – на Заветное Желание и Старомлиновку.
- Кроме того, Силы обороны продвинулись возле Работино на Запорожье. Аналитики ISW считают, что наши успехи на этом направлении имеют большое тактическое значение.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что украинские военные мощно уничтожают оборонный потенциал врага на Юге. Это лишает россиян возможности сопротивляться.