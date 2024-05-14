Это стиль Путина, - Пионтковский объяснил, почему диктатор сменил должность Шойгу

Владимир Путин начал в России большие кадровые изменения. Он уволил с должности главы минобороны Сергея Шойгу. Странно, однако назначил его на другую должность - секретаря совета безопасности России. Какие скрытые планы у кремлевского диктатора пока неизвестно.

Российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что действия Путина во многом перекликаются с политикой Иосифа Сталина. Он отметил, что тот также, прежде чем избавиться от ненужного ему политика, назначал его на какую-то другую должность, как это сделал Путин с Шойгу.

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Хитрости Путина

Как только Путин в очередной раз занял пост "президента" России, то сразу же начал менять властное руководство в России. Возможно, диктатор опасается бунта или неповиновения, поэтому пытается любыми методами удерживать власть только в своих руках.

Это стиль Путина. Он постепенно подводить (Шойгу – 24 канал) к "стене для расстрелов", применяя ту должность, на которую он его назначил. Так спокойнее и безопаснее,

– высказался Пионтковский.

Он отметил, что на этой должности Шойгу не будет иметь никакого влияния, поэтому и получил ее. До него секретарем совета безопасности России был Николай Патрушев, который умело пользовался полномочиями, однако Путин и его уволил после 16 лет службы.

Кадровые изменения в России: основное

12 мая в Кремле произошли кадровые изменения. Говорится, что российский президент Владимир Путин принял решение заменить главу министерства обороны. Это уже никого не удивляет, учитывая решение диктатора по перестановкам в российском правительстве. Это происходит сразу после "победы" Путина на президентских выборах в России.

Владимир Путин решил заменить Сергея Шойгу на нового кандидата на должности министра обороны России, что является одной из крупнейших перестановок за последние десятилетия. По словам журналистов The Times, основной причиной отставки Шойгу стала потребность Кремля в ответственном менеджере в министерстве обороны. Эти кадровые изменения в России будут иметь прямое влияние на войну против Украины.

Кадровые реорганизации на ключевых должностях в России могут свидетельствовать о готовности к длительной войне против Украины. Согласно докладу Института изучения войны от 12 мая, Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны России, заменив Сергея Шойгу, который теперь перешел на должность секретаря совета безопасности.

Патрушев много лет был одним из самых влиятельных людей в России и близким к Путину. Его даже считали преемником диктатора. Начинал тот свою карьеру в ленинградском управлении КГБ, а впоследствии стал и директором ФСБ России, что позволило в будущем получить влияние в Москве.