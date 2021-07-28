Кадровые изменения в ВСУ: Зеленский сменил начальника Генштаба и командующего ООС

Владимир Зеленский принял решение о кадровых изменениях в ВСУ. В частности сменил начальника Генштаба, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего ООС.

Президент Владимир Зеленский принял решение об изменениях в ВСУ 28 июля. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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Зеленский принял решение об изменениях в ВСУ

Президент Владимир Зеленский принял решение об изменении:

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Корнийчука;

командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Мойсюка;

командующего Операции объединенных сил Владимира Кравченко.

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Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, Александр Павлюк – командующим Операции объединенных сил,

– говорится на сайте Офиса президента.

Владимир Зеленский прокомментировал свое решение. В частности он отметил, что акцентирует внимание командиров всех уровней в ВС, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на:

необходимости активизировать выполнение задач, направленных на модернизацию армии

а также стопроцентной подготовке военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития ВС в целом,

– подытожил Зеленский.