Ухудшение здоровья Кадырова: Закаев назвал вероятную причину болезни

На фоне слухов об ухудшении состояния здоровья появилась информация якобы так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров пережил клиническую смерть. Говорят, что ставленника Москвы вроде бы пытались отравить.

Это 24 Каналу прокомментировал лидер Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его словам, по внешнему состоянию Кадырова видно, что он нездоров.

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"Единственное, что я могу подтвердить то, что он тяжелоболен, а остальное – версии. Где его лечат, где его отравляют – это только предположение", – сказал Закаев.

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Рука почернела

Вероятно, чеченский узурпатор тяжелоболен вследствие употребления наркотических средств, которыми он "баловался" последние 15 – 20 лет. Как следствие – побочные эффекты.

Насколько мне известно из проверенных источников, у Кадырова проблема с почками. Он настолько поправился, это неестественно, и учитывая, как он пытается говорить, видно, что человек имеет не очень хорошее физическое состояние,

– отметил лидер Чеченской республики Ичкерия.

Находясь в Арабских Эмиратах, Кадыров намеренно записал видео для того, чтобы "развеять" слухи о своей смерти и тяжелом ранении своего близкого соратника Адама Делимханова. Последний действительно был тяжело ранен и все это время он находился на лечении за пределами России.

"Этим роликом Кадыров и Делимханов хотели убедить нас, что они в здравом уме и в хорошем физическом состоянии. Однако по руке "главы" Чечни видно, что он после медицинских процедур. Она почернела", – добавил Закаев.

У Кадырова проблемы со здоровьем

В начале июля появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится чуть ли не при смерти. Весной издание Bild предположило, что у российского ставленника проблемы с почками.

Долгое время чеченский диктатор не появлялся на публике. Это спровоцировало ряд слухов, в том числе и о его смерти. Однако в конце концов Кадыров вышел на связь, утверждая, что у него все хорошо.

ГУР Украины допустило, что Кадыров и Делимханов могут находиться на лечении в Арабских Эмиратах. Также украинская разведка подтвердила информацию о серьезном ранении чеченского чиновника.