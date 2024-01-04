Так готовятся революции: как новое указание Кадырова играет против Кремля

Рамзан Кадыров провел совещание с сотрудниками МВД и росгвардии Чечни. Он официально заявил, что за преступление, которое совершил человек, могут ответить его родственники.

Российский политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, что кровная месть, декларируемая Кадыровым, это свидетельство погружения России в архаику. Если раньше такая практика скрывалась, то сейчас она будет официальной и нормальной.

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Архаизация общества не понравится россиянам

Современное общество стоит на том, что каждый сам отвечает за свои поступки и не может отвечать за действия другого. А по средневековой логике Кадырова, индивидуум не является полноценной единицей общества, он принадлежит к определенному роду, племени, и за грехи одного человека должны отвечать его родственники.

Интересно, как на это отреагирует Кремль, найдет ли силы выразить публично негативное отношение и укажет ли Кадырову на ошибку,

– заметил политтехнолог.

Однако, независимо от реакции Кремля, подавляющему большинству россиян такая архаизация общества не понравится. Поэтому Владимиру Путину лучше этого дистанцироваться.

Однако кремлевские власти уже очень слабы и зависимы от "штыков", на которых держится - раньше боевиков Евгения Пригожина, до того, как он не пошел против Путина, кадыровцев, а также чекистов, возбуждающих уголовные дела против руководства администрации президента и никто ничего не может с этим поделать,

– объяснил он.

Все это часть большого процесса погружения России в состояние диктатуры, подчеркнул политолог, который постепенно трансформируются в хаотизацию.

"Однако, как говорил Наполеон, штыки хороши всем, кроме того, что на них нельзя долго сидеть. Поэтому когда кремлевские управленцы перехватывают все рычаги влияния, это усугубляет ситуацию в экономике, социальной сфере, приводит к росту недовольства, и таким образом готовится революция", – отметил Аббас Галлямов.

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