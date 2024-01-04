Так готовятся революции: как новое указание Кадырова играет против Кремля
Рамзан Кадыров провел совещание с сотрудниками МВД и росгвардии Чечни. Он официально заявил, что за преступление, которое совершил человек, могут ответить его родственники.
Российский политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, что кровная месть, декларируемая Кадыровым, это свидетельство погружения России в архаику. Если раньше такая практика скрывалась, то сейчас она будет официальной и нормальной.
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Архаизация общества не понравится россиянам
Современное общество стоит на том, что каждый сам отвечает за свои поступки и не может отвечать за действия другого. А по средневековой логике Кадырова, индивидуум не является полноценной единицей общества, он принадлежит к определенному роду, племени, и за грехи одного человека должны отвечать его родственники.
Интересно, как на это отреагирует Кремль, найдет ли силы выразить публично негативное отношение и укажет ли Кадырову на ошибку,
– заметил политтехнолог.
Однако, независимо от реакции Кремля, подавляющему большинству россиян такая архаизация общества не понравится. Поэтому Владимиру Путину лучше этого дистанцироваться.
Однако кремлевские власти уже очень слабы и зависимы от "штыков", на которых держится - раньше боевиков Евгения Пригожина, до того, как он не пошел против Путина, кадыровцев, а также чекистов, возбуждающих уголовные дела против руководства администрации президента и никто ничего не может с этим поделать,
– объяснил он.
Все это часть большого процесса погружения России в состояние диктатуры, подчеркнул политолог, который постепенно трансформируются в хаотизацию.
"Однако, как говорил Наполеон, штыки хороши всем, кроме того, что на них нельзя долго сидеть. Поэтому когда кремлевские управленцы перехватывают все рычаги влияния, это усугубляет ситуацию в экономике, социальной сфере, приводит к росту недовольства, и таким образом готовится революция", – отметил Аббас Галлямов.
Больше о скандальных заявлениях Кадырова
- Так называемый глава Чечни на совещании с силовиками приказал привлекать к ответственности не только человека, совершившего преступление, в том числе убийство "сотрудника полиции или гостя республики", но его родственников. Это должно произойти, если не удастся найти самого преступника.
- Кадыров считает, что принцип кровной мести является извечной традицией Чечни. Мол, если виновный не был найден, то месть объявлялась "его брату, отцу".
- Раньше Кадыров пригласил Путина в Чечню, где глава Кремля не был с 2011 года В Институте изучения войны считают, что таким образом Кадыров поставил Путина в затруднительное положение. С одной стороны игнорирование приглашения покажет главу Кремля в отрицательном ракурсе. А согласие на визит в Чечню продемонстрирует, что Кадыров имеет влияние на Путина.
- Кроме того, из-за проблем со здоровьем Кадыров выдвигает на первый план своего 15-летнего сына Адама, который в случае смерти главы Чечни может занять кресло отца. Не зря Адама в последнее время отмечают наградами и отличиями, не соответствующими его статусу.