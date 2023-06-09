Будущее Кадырова зависит от судьбы Путина: действительно ли кадыровцы пойдут "защищать" Белгород

Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров высказался пойти и оградить Белгородскую область от российских добровольцев из РДК. В то же время слова Кадырова не всегда отвечают его возможностям.

Об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его словам, кадыровцы никогда не полезут на Белгородщину. Это лишь информационный ход, чтобы противопоставить себя Пригожину – такова стратегия Кремля.

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Кадыров полностью зависим от Путина

Кадыровцы много говорят, но мало делают. Они пытаются сохранить приверженность Путина к своему клану, а потому постоянно подчеркивают, что российский диктатор может на них положиться.

"У Путина кризис. Он понимает, что проигрывает войну, теряет контроль не только над оккупированными территориями, но и над территориями в своем государстве. Политическая элита, ранее поддерживавшая его, теперь понимает, что их будущее, деньги, имущество уже не зависят от Путина", – отметил Закаев.

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Он добавил, что Кадыров напрямую зависит от Путина. Если другие политические деятели России и олигархи допускают себе инакомыслие, то будущее Кадырова зависит от того, как сложится судьба Путина.

Для Кадырова организуют отдельный трибунал

Закаев сообщил, что ведутся переговоры, чтобы создать отдельный трибунал для Кадырова. Международные организации – ООН, ОБСЕ, ПАСЕ приняли определенные резолюции по поводу самопровозглашенного лидера Чечни, а Верховная Рада Украины признала территорию Чечни оккупированной Россией. Всё это поможет организовать этот трибунал.

"И чеченцы, и украинцы должны быть заинтересованы, чтобы они оба остались живы. Украина имеет возможность помочь нам в этом и в ближайшее время мы предложим вариант такого трибунала", – подчеркнул глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Также он выразил надежду, что отдельный трибунал также будет организован для белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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