Руки дергаются: на встрече с Путиным у Кадырова произошла истерика

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча запомнилась подергиванием рук Кадырова, обилием странных моментов и "интересных" заявлений, которые нафантазировали обе стороны.

На фоне разговоров о тяжелой болезни Кадырова, он все-таки прибыл на рабочую встречу с Путиным. При себе имел много листков, текст на которых был напечатан большим шифром, наверное, чтобы чеченский диктатор не ошибся.

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Чем запомнилась встреча

В документах, которые держал Кадыров, некоторые предложения не только выделили, но и подчеркнули жирным шрифтом, вероятно, чтобы он знал, на чем следует акцентировать Путину. Дальше началась самая интересная часть встречи – Кадыров принялся фантазировать об успехах на фронте, рассказывал о мнимых результатах в гуманитарном и боевом направлениях.

Глава Чечни не забыл похвастаться, как его "тік-ток" войска якобы берут в плен и каждый день кого-то уничтожают. Но сам он так и не осилил произнести слово Abrams. Американские танки Кадыров почему-то назвал "Абрамусы", добавил, что никто их не боится и вообще это вроде бы Россия делает им рекламу.

Как проходила встреча Путина и Кадырова: смотрите видео

Со стороны встреча диктаторов выглядела забавно и совсем неуклюже. Комичности ситуации добавлял и Путин, который сначала смущался, дальше внимательно читал документы, а затем с усмешкой смотрел на Кадырова.

Такие моменты невозможно не замечать, наоборот их нужно фиксировать и использовать, чтобы все несуразные ситуации, которые порождает страна-агрессор, дольше оставались в памяти.

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