"Греби, там люди": несокрушимые украинцы под обстрелом врага эвакуируют людей на Херсонщине
Источник:Сергей Стерненко
Ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Даже обычные местные жители, несмотря на вражеские обстрелы, помогают другим эвакуироваться.
Последствия подрыва дамбы – катастрофические. По словам президента Владимира Зеленского, вода может затопить около 80 населенных пунктов.
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Гражданские помогают в эвакуации, несмотря на обстрелы
Украинский активист Сергей Стерненко обнародовал потрясающее видео из затопленного населенного пункта Херсонской области.
Наши люди,
– говорится в подписи к ролику.
На видео можно увидеть, как двое мужчин кричат, не остались ли случайно в затопленных домах люди. Также слышны звуки обстрела, однако смелые украинцы продолжают движение, рискуя жизнями.
Смотрите видео, как мужчины пытаются спасти людей, несмотря на обстрелы
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Российский обстрел ранил 2 человека
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что россияне каждый день обстреливают микрорайон Херсона Остров.
Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС добавилась еще одна опасность – водная стихия. Остров стремительно уходит под воду. Затопления сколь колоссальны, что местами оттуда уже невозможно уехать автотранспортом. Поэтому людям помогают эвакуироваться,
– заметил председатель ОВА.
Он добавил, что даже в такое тяжелое время россияне решили напомнить, кем они являются на самом деле – террористами.
"Во время эвакуации оккупанты ударили по микрорайону из артиллерии – ранены двое правоохранителей, которые помогали людям покинуть опасную территорию. При этом сегодня отсюда эвакуировали около 1300 херсонцев. Эти люди теперь в безопасности и это главное", – подчеркнул Прокудин.
Он поблагодарил спасателей, полицейских, волонтеров, а также каждого и каждую, кто присоединился к спасению херсонцев
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Подрыв Каховской ГЭС: коротко
- В ОК "Юг" утром 6 июня сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Взрыв произошел около 2:30.
- Во многих населенных пунктах Херсонской области была объявлена эвакуация. ОВА экстренно обратилась к местным жителям с просьбой следить за инструкциями, которые дают спецслужбы.
- Уничтожение дамбы привело к экологической и гуманитарной катастрофе в области. Несколько населённых пунктов оказались в воде.
- Она начала смывать не только местную инфраструктуру, но минные поля. Поэтому мины могут начать взрываться в неожиданных местах.
- Партизаны движения "Атеш" сообщили, что ГЭС взорвал 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады России. Позже в сети появился полный список имен всех оккупантов, принявших участие в теракте.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что этим Кремль пытался сдержать Силы обороны, однако подрыв ГЭС не помешает наступательным операциям ВСУ.