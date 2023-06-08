Инициатива Эрдогана просто "зажует" тему, – политолог о расследовании подрыва Каховской ГЭС
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил создать комиссию для расследования подрыва Каховской ГЭС. Однако ее целесообразность вызывает немало сомнений.
Такое мнение 24 Канала выразил политолог Андрей Вигиринский. Он считает, что в такой комиссии не заинтересована ни одна из сторон конфликта.
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В чем интерес Турции
"Только что переизбранный Эрдоган продолжает работать на свой имидж посредника", – уверен Вигиринский. Президент Турции получил кредит легитимности до 2028 года и использует ситуацию, в которой, по его мнению, стороны не могут обойтись без участия.Напомним, что в расследовании подрыва Реджеп Эрдоган предлагает "соблюдать метод переговоров, аналогичный зерновому коридору".
Андрей Вигиринский об инициативе Эрдогана: смотрите видео
Какие вызовы будут стоять перед комиссией
Вопросы к инициативе Эрдогана возникают на каждом шагу. К примеру, Вигиринский сомневается, будут ли допущены представители украинские комиссии к временно оккупированной территории.
Также, по мнению политолога, показательным является состав гипотетической комиссии. Фактически формат ООН – Турция – Украина – Россия не будет иметь полномочий возбуждать уголовное дело за теракт.
Такая комиссия будет скорее изучать гуманитарные и экологические последствия катастрофы и нарабатывать решения для восстановления биоразнообразия на этой территории.
Этот процесс не сможет собрать доказательства вины России. Более того, как показывает зерновое соглашение, Россия сможет в одностороннем порядке блокировать решение такой комиссии.
– убежден политолог.
Есть ли смысл в инициативе Эрдогана
С практической точки зрения, в его инициативе не заинтересованы ни Украина, ни Россия. Стороны, которым предлагают поучаствовать в ней, вряд ли согласятся с выводами комиссии. В том числе и потому, что ее заключение не будет содержать прямое обвинение.
Это будет чем-то напоминать отчеты ОБСЕ до полномасштабного вторжения, в которых не указывали, кто стоит за совершенным.
"Итак, этот процесс только "заживает" тему. Предложение вброшено в пространство без шансов на его реализацию", - подытожил политолог.Сразу после разговора с Владимиром Зеленским Эрдоган позвонил Владимиру Путину. В нем турецкий президент обсудил ход российско-украинской войны и призвал Путина способствовать расследованию взрыва на Каховской дамбе.
Подрыв Каховской ГЭС: что нужно знать о теракте
- оккупанты взорвали Каховскую дамбу 6 июня рано утром, после чего попытались обвинить в этом Украину, запустив пропагандистскую кампанию
- Долгое время международные организации отмалчивались о подрыве Каховской ГЭС. Например, Организация Объединенных Наций прокомментировала трагедию только на второй день.
- Это вызвало протест украинцев, к которому присоединился и Владимир Зеленский. Он усомнился в легитимности организаций, не реагирующие на вызовы мировой безопасности.