"Нет и следа от воды": у Зеленского показали новые кадры Каховского водохранилища

В июне 2023 года оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию и фактически уничтожили Каховское водохранилище. Теперь о трудно даже представить, что там когда-то был огромный водоем.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак поделился новыми кадрами Каховского водохранилища, которое почти полностью исчезло из-за подрыв Каховской ГЭС 6 июня.

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"Бывшее Каховское водохранилище"

Андрей Ермак поделился видео с "бывшим Каховским водохранилищем" в своем телеграмм-канале. Там, где когда-то были миллионы кубометров воды, теперь нет и следа от нее.

Новые кадры Каховского водохранилища: смотрите видео

"Пункт 8 Формулы мира Владимира Зеленского "Экологическая безопасность" - это путь к ответственности за экоцид и предотвращение повторения таких преступлений в мире в будущем", - написал Андрей Ермак.

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