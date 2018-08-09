Кайли Дженнер в объективе украинки Саши Самсоновой: новая соблазнительная съемка
Звезда реалити-шоу и владелица бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер показала новую фотосессию, автором которой стала украинка Саша Самсонова.
На черно-белых кадрах Кайли изображена в обольстительной позе на кровати. Дженнер также продемонстрировала стройную фигуру, а как известно, они только в феврале стала мамой.
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Самсонова часто сотрудничает с сестрами Дженнер, недавно она снимала Кендалл в сексуальном латексном боди.
Источник: 24 Канал
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