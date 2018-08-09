Кайли Дженнер в объективе украинки Саши Самсоновой: новая соблазнительная съемка

Звезда реалити-шоу и владелица бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер показала новую фотосессию, автором которой стала украинка Саша Самсонова.

На черно-белых кадрах Кайли изображена в обольстительной позе на кровати. Дженнер также продемонстрировала стройную фигуру, а как известно, они только в феврале стала мамой.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 8 Сер 2018 р. о 12:48 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 8 Сер 2018 р. о 12:46 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 8 Сер 2018 р. о 12:56 PDT

Самсонова часто сотрудничает с сестрами Дженнер, недавно она снимала Кендалл в сексуальном латексном боди.