Как будут отключать свет 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной атаки России 17 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Отключение света 25 ноября: как будут действовать графики завтра

В Укрэнерго заявили, что 25 ноября время применения и объем ограничений будут такими: 14:00 – 20:00 – одна очередь отключений.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий российских атак, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование.

Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику,

– призывают в Укрэнерго.

Обратите внимание! Время применения стабилизационных отключений и объем ограничений могут меняться в течение суток. Актуальную информацию о графиках в вашем регионе узнавайте на сайте, официальных страницах облэнерго в соцсетях, а также в нашем материале.