Как погода влияет на войну и почему это поможет ВСУ: ответ полковника запаса
В Украине начался сезон дождей, но это не остановит контрнаступление наших военных. Более того, украинская осень сейчас будет помогать Вооруженным Силам продвигаться на фронте.
Ведь российские захватчики просто не смогут "закопаться" для обороны. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.
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Дожди будут помогать ВСУ
Так, любые фортификационные сооружения, которые оккупанты будут пытаться выкопать в наших почвах, не будут выдерживать осенних дождей. Они будут просто осыпаться из-за них.
Они не успеют их (фортификационные сооружения – 24 канал) построить из-за разных технологических моментов, поэтому просто не успеют "закопаться",
– объяснил Свитан.
Кроме того, украинские защитники наступают не полями, а вдоль дорог, которыми наша достаточно легкая военная техника может нормально передвигаться.
"Сейчас мы будем видеть вектор наступления и нашего продвижения как раз вдоль дорог", – заметил военный эксперт. Он отметил, что продвижение ВСУ будет происходить как на Луганском направлении, так и на Запорожском и Херсонском.
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Ситуация на фронте: актуальная информация
- По состоянию на 24 октября интенсивные бои продолжаются на Донбассе. В частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где враг еще пытается наступать. На юге продолжается контрнаступление ВСУ.
- Кроме того, украинские защитники продолжают наносить безумные потери противнику. Так, бойцы ВСУ уже ликвидировали 67 940 захватчиков, из них 470 – только за последние сутки. К тому же, украинские военные обезвредили тысячи единиц вражеской техники.
- Во временно оккупированном поселке Михайловка, что на Запорожье украинские защитники уничтожили сразу 3 реактивные системы залпового огня "Град". Более того, оккупантам срочно пришлось эвакуировать около 70 своих раненых военных.
- В Херсонской области российские захватчики очень крепко "засели" за оборонительным рубежом. Однако украинским военным все же удается двигать линию фронта вперед.
- На Луганщине оккупанты строят систему фортификационных сооружений – так называемую "линию Вагнера". Впрочем, это больше медийная картинка, чем линия обороны. Поэтому она не только не остановит украинских военных, когда они пойдут в контрнаступление – она их даже не задержит.