Как погода влияет на войну и почему это поможет ВСУ: ответ полковника запаса

В Украине начался сезон дождей, но это не остановит контрнаступление наших военных. Более того, украинская осень сейчас будет помогать Вооруженным Силам продвигаться на фронте.

Ведь российские захватчики просто не смогут "закопаться" для обороны. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Дожди будут помогать ВСУ

Так, любые фортификационные сооружения, которые оккупанты будут пытаться выкопать в наших почвах, не будут выдерживать осенних дождей. Они будут просто осыпаться из-за них.

Они не успеют их (фортификационные сооружения – 24 канал) построить из-за разных технологических моментов, поэтому просто не успеют "закопаться",

– объяснил Свитан.

Кроме того, украинские защитники наступают не полями, а вдоль дорог, которыми наша достаточно легкая военная техника может нормально передвигаться.

"Сейчас мы будем видеть вектор наступления и нашего продвижения как раз вдоль дорог", – заметил военный эксперт. Он отметил, что продвижение ВСУ будет происходить как на Луганском направлении, так и на Запорожском и Херсонском.

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