Изменится ли ситуация на Восточном направлении с наступлением зимы: анализ британской разведки

За последнюю неделю самые интенсивные бои шли на трех участках фронта, но значительных успехов не добились ни одна из сторон. Наступление холодов вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой. Ближайших перспектив на Восточном фронте нет.

Такие выводы сообщила разведка Министерства обороны Великобритании в актуальном возведении по состоянию на 18 ноября. В то же время отмечают, что на левом берегу Днепра в Херсонской области Силы обороны создали плацдарм.

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Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из этих участков. Россия продолжает нести значительные потери в районе Авдеевки,

– говорится в отчете.

Россияне несут потери

Интенсивные бои шли на Купянском направлении на Луганщине, под Авдеевкой Донецкой области и на левом берегу Днепра на Херсонщине.

В обзоре отметили, что в боях под Авдеевкой российские силы теряют "от 500 до 1000 человек в день". Со ссылкой на "свидетельства очевидцев" британская разведка указывает на роль малых беспилотников и артиллерии, особенно кассетных боеприпасов, в противостоянии атакам с обеих сторон.

Зима не изменит ситуацию на фронте

Британское ведомство считает, что зима вряд ли повлечет за собой серьезные изменения на передовой в Украине.

"С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины существенные изменения на линии фронта в ближайшей перспективе вряд ли ожидаются", - подчеркнули в пресс-службе.

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