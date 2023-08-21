По некоторым характеристикам даже лучше, чем F-16: как помогут ВСУ шведские самолеты Gripen

Президент Украины заявил, что украинские военные уже начинают тестировать шведские боевые самолеты Gripen. Но эти истребители – хорошее дополнение к авиапарку ВСУ, особенно в противостоянии с российской авиацией, которая имеет преимущество в воздухе.

Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что они помогут сдерживать удары российской авиации особенно в зоне фронта. Владимир Зеленский отметил, что Украина постепенно приближает тот момент, когда эти самолеты появятся в украинском небе.

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"Это как раз те, которые будут сбивать самолеты противника, вертолеты, дроны, частично некоторые виды ракет. Могут наносить удары и по технике. Но, как правило, это истребители, действующие в воздухе", – рассказал Маломуж.

Он отметил, что самолеты F-16 – более многоцелевые. Обучение на самолетах Gripen будет продолжаться гораздо меньше – оно может быть до 3 месяцев. К слову, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские пилоты будут учиться на F-16 минимум 6 месяцев.

Кроме того, для этих шведских истребителей не нужны такие взлетно-посадочные полосы, которые нужны для американских F-16.

Можем получить где-то до конца осени и сразу задействовать в боевых условиях тактического уровня,

– предположил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Как могут помочь Украине шведские истребители Gripen: смотрите видео

Обучение украинских пилотов и возможная передача Gripen