"Вариантов много": какие системы ПВО были способны сбить российские Су-34

Украинские защитники 22 декабря сбили три российских бомбардировщика Су-34. Но вероятно, украинские военные устроили засаду и дождались момента, когда россияне потеряли внимание.

Такое мнение 24 Каналу выразил авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что вариантов, как это можно было сделать, много. Он предположил, что вражеские самолеты могла сбить система ПВО NASAMS. Отметим, что российскую авиацию сбили на Юге Украины.

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"Нужно было провести конкретную организационно-техническую подготовку к этой операции, выполнить её. Я не исключаю, что при конкретных условиях, стечении обстоятельств и засады это мог сделать и "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow", – предположил Криволап.

Такой ЗРК может бить на 35 километров. А вражеские самолеты могли подлететь на более близкое расстояние. Все, чтобы "надежнее" поразить цель.

Кроме того, с высотами есть некоторые вопросы. Потому я думаю, что вариантов поражения было очень много. Но нужно понимать, что это было не совсем простое дело. Ведь надо было подкараулить, их нужно было поймать на ошибке,

– подчеркнул Константин Криволап.

Враг хочет понимать ситуацию

Россия снизила количество вылетов и ударов российской авиацией. Оккупанты хотят понимать, что произошло. Ведь 3 самолета упали не просто так. Это могла быть определенная системная ошибка. Поэтому врагу нужно понимать, как действовать дальше.

По данным источников 24 Канала в ГУР МО, в результате уничтожения российских бомбардировщиков есть погибшие россияне. Оккупанты заявили, что якобы кому-то из пилотов удалось катапультироваться. Тем временем Криволап отметил, что после катапультирования в строй возвращаются лишь 20% пилотов.

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