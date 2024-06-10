"В метре над подсолнечником": Свитан сказал, какие рискованные задачи выполняет авиация

Украинские военные показали кадры работы армейской авиации в зоне боевых действий на маленькой высоте. Вертолеты отработали по врагу на Покровском направлении.

Это 24 Каналу прокомментировал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что это предельно малая высота. Он добавил, что в свое время армейцев учили выполнять боевые задачи в метре над подсолнухами. Отметим, что работу авиации засняли аэроразведчики 47 отдельной механизированной бригады.

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Как работает армейская авиация

"Это работа неуправляемыми реактивными снарядами с параллельным отстрелом тепловых ловушек", – отметил летчик-инструктор.

То есть несколько вертолетов вызывают военные, которым нужна помощь с воздуха. Продолжается целеуказание по возможному месторасположению вражеских войск. В таком режиме армейская авиация ВСУ выполняет боевые задачи уже десять лет.

Сейчас есть большая проблема с НУРСами – неуправляемыми реактивными снарядами, неуправляемыми авиационными ракетами. Это старые боеприпасы, которых почти не осталось. К тому же их уже нигде почти не производят. Однако, такие боеприпасы все равно пытаются находить.

Пытались работать зарубежными ракетами типа Zuni. Неплохо себя показали, но их есть определенное количество. Поэтому есть моменты, связанные именно с этой задачей. Думаю, будем переходить на новые системы поражения российских войск с помощью вертолетов,

– сказал Свитан.

То есть партнеры могут предоставить Украине новые блоки с новыми ракетами большей дальности. НУРСы тем временем работают на глубину 7 – 8 километров, а прямым наведением – меньше чем 4 – 5 километров. Между тем для самолетов украинские военные могут получить авиационные бомбы и ракеты с высокоточным наведением.

"Такой подход очень хорошо себя оправдал – не накрывать площадь, накрывать конкретно место. Эти возможности сейчас есть и с наведением по GPS-навигации, с наведением ракет по лазерному лучу и с предварительным наведением по радиоуправлению", – отметил военный эксперт.

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