Помогать агрессору запрещено: как отреагирует Китай, если КНДР будет поставлять вооружение России

В КНР отреагировали на встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына. В МИД страны заявили, что визит лидера КНДР в Россию касается отношений только этих двух стран. Однако Пекин следит за ситуацией, пока она не станет критической.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер, блогер, юрист Марк Фейгин, отметив, что говорится о масштабных поставках оружия России. Отметим, что Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде.

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"Северная Корея собирается нарушить устав ООН, как это сделал Иран. Согласно уставу ООН, стране-агрессору запрещено поставлять вооружение. А Китай является постоянным членом Совбеза (ООН – 24 Канал)", – подчеркнул Фейгин.

Российский оппозиционер отметил, что оружием снабжают "страны-изгои", которым нечего терять. К примеру, КНДР и Иран.

Счастливы будут не очень

КНР находится в статусе гаранта безопасности Северной Кореи. Потому Китай, считает Фейгин, будет отталкивать от себя ответственность. Однако, несмотря на это, будет прилагать усилия, чтобы сдерживать Пхеньян.

Если бы он (Китай – 24 Канал) не хотел сдерживать, сам бы снабжал вооружением. Но этого не происходит. Где-то контрабанда, чипы какие-то ввозят, но это не тот масштаб. России нужен более существенный масштаб для обороны и тем более наступления,

– сказал юрист.

Несмотря на расширение российского ВПК, в войне индустрий Москва все равно проигрывает. Ведь у Украины есть 50 союзников, а это с партнерами России даже не сравнить.

"Если Китай будет закрывать глаза на то, что нарушается устав ООН ближайшим его союзником – Северной Кореей, от этого не очень все будут счастливы. Китай безусловно претерпит разные претензии и действия дискретного характера", – добавил блогер.

Но КНР может быть не готова к этим последствиям. Поэтому Китай может говорить, что он будто бы ни при чем, однако будет действовать, чтобы сдерживать Северную Корею.

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